La fecha límite del registro de la línea de celular se acerca y con ello la duda crece sobre todo en aquellas personas que aún no han hecho trámite. Entre las preguntas que más se hacen los mexicanos es si el registro es obligatorio y si su teléfono dejará de funcionar en caso de que no lleven a cabo el procedimiento. Si tú también tienes estas inquietudes, sigue leyendo para que te enteres de lo que dicen las autoridades.

Millones de usuarios Telcel, AT&T, Movistar, Bait y otros operadores aún no han hecho el registro de su número de celular, trámite que comenzó desde enero pasado y que a la fecha continúa disponible, pero que pronto cerrará, por lo que algunas personas no saben qué hacer al respecto, sobre todo porque tiene temor de compartir su información personal.

¿Es obligatorio registrar la línea telefónica?

Sí. De acuerdo con los lineamientos vigentes en México, todas las líneas móviles activas deben estar vinculadas a una persona. La medida comenzó a aplicarse desde el 9 enero de 2026 y tiene como objetivo combatir delitos como extorsión, fraude telefónico y secuestro virtual.

¿Dejará de funcionar mi celular si no hago el trámite?

No exactamente. Lo que han aclarado las autoridades es que la línea telefónica será suspendida temporalmente, pero eso no significa que el teléfono celular quede completamente inutilizable.

Si una línea no está registrada antes de la fecha límite establecida, el usuario perdería funciones esenciales como:

Realizar llamadas.

Recibir llamadas.

Enviar y recibir mensajes SMS.

Hacer recargas o mantener activa la línea.

No obstante, el dispositivo seguiría funcionando mediante conexiones WiFi para acceder a aplicaciones como:

WhatsApp (si la cuenta ya estaba activa).

Telegram.

Facebook.

Instagram.

TikTok.

Correo electrónico.

Navegación por internet mediante WiFi.

¿Cuál es la fecha límite para registrar el celular?

La fecha límite actualmente establecida es el 30 de junio de 2026. Las autoridades han señalado que, hasta ahora, no existe una prórroga oficial para realizar el trámite.

A partir del 1 de julio comenzarán a suspender las líneas que no hayan sido vinculadas a una identidad válida.

¿Qué datos solicitan para registrar la línea?

De acuerdo con las autoridades y empresas de telefonía móvil, se solicita:

-CURP

-Nombre completo

-Identificación oficial en algunos casos.

¿Cómo saber si ya registré mi número?

Los usuarios pueden verificar el estatus de su línea directamente con su operador telefónico. Algunas compañías han habilitado portales web, aplicaciones móviles, centros de atención y líneas telefónicas para confirmar si el registro ya fue completado.