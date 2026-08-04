Yanet García sorprendió en La Casa de los Famosos al revelar cómo logró comprar un departamento en Manhattan, Nueva York, una de las zonas con el mercado inmobiliario más exclusivo del mundo. La influencer y conductora aseguró que la adquisición no fue consecuencia de su etapa como “la chica del clima”, sino del crecimiento de otro de sus negocios.

Yanet García es una de las personalidades que más ha despertado interés en el público que sigue el famoso reality show de Televisa. Desde que inició el programa, la modelo ha generado controversia y más ahora que reveló la forma con la que pagó su lujoso departamento en Manhattan, lugar conocido por ser de los más costosos y exclusivos de todo el mundo.

Durante una plática con Karina Torres dentro de La Casa de los Famosos, Yanet García explicó que muchas personas creen que pudo comprar una propiedad en Nueva York gracias a la popularidad que obtuvo en televisión como "la chica del clima", pero aseguró que esa idea es equivocada.

La conductora afirmó que la compra fue resultado de sus ingresos a través de su plataforma de contenido exclusivo, en la que sube fotos de ella en lencería. “Me compré mi departamento en Manhattan”, dijo García al asegurar que había conseguido su hogar gracias a la conocida página. Torres reaccionó y le dijo: “Júralo”, a lo que Yanet confirmó con un “sí”.

“No me gusta hablar de números, pero sí me va muy bien, la verdad” aseguró la influencer cuando se le preguntó si le iba bien mensualmente. Además, dijo que los ingresos que obtiene a través de esta plataforma son el capital con el que desea financiar su compañía de suplementos.

Asimismo, reveló que en un inicio no creía que podría ganar tanto dinero compartiendo contenido exclusivo a suscriptores, por lo que se impresionó cuando comenzó a ver lo mucho que obtenía de esa fuente.

Finalmente, Yanet García precisó que en su plataforma de suscripción ofrece contenido en lencería, traje de baño y material sensual, sin desnudos. “A pesar de que nunca he hecho un desnudo, a la gente le gusta mi contenido”, indicó.

¿Quién es Yanet García?

Yanet García alcanzó la fama en México como presentadora del pronóstico del tiempo, lo que le valió el apodo de "la chica del clima". Posteriormente amplió su carrera como influencer, modelo, empresaria, creadora de contenido y entrenadora fitness.

Actualmente mantiene una importante presencia en redes sociales y plataformas digitales, donde suma millones de seguidores. En su página de contenido exclusivo, Yanet García ofrece más de mil fotografías y cientos de videos; para acceder a estos, es necesario pagar 20 dólares al mes. En 2022, TvNotas calculó que la influencer tendría alrededor de cinco mil suscriptores, aunque esta información no ha sido confirmada.