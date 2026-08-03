Mariana Ochoa, exintegrante de OV7, fue la primera expulsada de La Casa de los Famosos 2026. Su eliminación sorprendió tanto a sus seguidores como a su hermano, Octavio Ochoa, quien aseguró que detrás de la salida de la cantante existió una campaña de desprestigio presuntamente orquestada por una empresa.

Acá te contamos cuál fue la acusación de Octavio Ochoa, lo que opinan las redes sociales y el mensaje que compartió Mariana Ochoa tras abandonar el reality.

¿Qué dijo Octavio Ochoa sobre la eliminación de Mariana Ochoa?

En entrevista con VayaVayaTV, Octavio Ochoa dijo que creía que a su hermana le habría gustado permanecer más tiempo dentro de La Casa de los Famosos 2026.

"Sí la vi como con ganas de que le hubiera gustado quedarse más tiempo, pero volvemos a lo mismo, esto apenas empieza y estoy seguro de que es lo mejor que pudo haber pasado para ella", expresó.

Cuando el entrevistador le preguntó por qué creía que su hermana no obtuvo los votos suficientes para permanecer en La Casa de los Famosos 2026, Octavio Ochoa aseguró que la eliminación fue consecuencia de una campaña de desprestigio presuntamente impulsada por una empresa, cuyo nombre prefirió no revelar.

"Te lo voy a decir. Ahorita que ya lo puedo decir, Mariana desde que empezó su carrera como solista ha tenido por parte de una empresa una granja de bots que la han estado atacando. No lo había querido decir, Mariana me pidió que no lo dijera, pero ahorita con el corazón abierto lo digo: hay una empresa fuerte, que se ha dedicado a esto, que se ha dedicado a desprestigiarla por atrás, ahora sí que tras bambalinas y obviamente a promover el hate", declaró.

Octavio Ochoa añadió que, si bien su hermana tiene haters, como cualquier figura pública, dicha empresa la habría perjudicado.

"Obviamente mi hermana tiene muchos haters, natural como cualquier otra persona lo tenemos, pero en el caso de ella, pues sí empezó metiéndole el pie izquierdo y jugándole chueco. Son gajes del oficio, ya cada quien tendrá su karma. No me interesa, yo no voy a juzgar a nadie, que la gente siga haciendo su trabajo, que siga brillando", contó.

“Ha habido una empresa que se ha dedicado a desprestigiarla”: Octavio, hermano de Mariana Ochoa #marianaochoa #lcdlfmx https://t.co/tFhj9siRoV pic.twitter.com/y11NAjmEzm — Vaya Vaya (@vayavayatv) August 3, 2026

¿Qué empresa acusan de perjudicar a Mariana Ochoa?

Aunque Octavio Ochoa no reveló el nombre de la empresa, algunos seguidores de la exintegrante de OV7 señalaron en redes sociales que se trataría de Bobo Producciones, empresa encabezada por Ari Borovoy, quien también formó parte del exitoso grupo musical.

Mariana Ochoa y Ari Borovoy mantienen un conflicto desde hace tiempo por el uso comercial de la marca OV7, luego de que Borovoy y otros exintegrantes la utilizaran para promocionar el espectáculo 90's Pop Tour.

"El nombre de OV7 solo se puede usar cuando los seis, sin Kalimba , estemos de acuerdo. Ari sabe perfectamente que no puede usar el nombre del grupo" , dijo Mariana Ochoa en su momento al programa Hoy .

¿Qué opinan las redes sociales sobre la eliminación de Mariana Ochoa?

En redes sociales, los usuarios se dividieron entre quienes respaldaron la versión de Octavio Ochoa y quienes consideraron que la eliminación de Mariana Ochoa respondió únicamente a su actitud y a su falta de conexión con el público.

Entre los comentarios destacados se encuentran:

"Creo Mariana entró con mucho ego de ser súper star y se confió, ahorita las nuevas generaciones traen más fandom y ahorita los fans de OV7 ya están muy divididos y sin fuerza para apoyar".

"No merecía salir, hay participantes que en verdad son mucho más mediocres que ella. No dudo que en efecto hubo mano negra y Bobo por ahí hizo lo suyo".

"Aquí todos los que no somos bots, pero Mariana no cayó bien".

"Ni ocupa, solita tiene la sangre pesada, le hicieron un favor al sacarla antes de salir funada".

¿Qué mensaje compartió Mariana Ochoa tras salir de La Casa de los Famosos 2026?

Hasta el momento, Mariana Ochoa no ha confirmado las declaraciones de su hermano. Sin embargo, a través de Instagram agradeció el apoyo de sus seguidores y reveló que tiene nuevos proyectos en puerta

"Gracias por cada voto, cada mensaje, cada publicación, cada desvelo y cada muestra de amor. Su apoyo fue el motor que me impulsó todos los días y me hizo sentir acompañada en cada momento... Esto no termina aquí. Seguiremos compartiendo nuevos proyectos, nuevas aventuras y muchos momentos más juntos. Porque esto no es un adiós… es solo un hasta pronto", escribió la cantante.