Meghan Markle vuelve a estar en medio de la polémica después de que un integrante del equipo de producción de MasterChef Australia asegurara que trabajar con la duquesa de Sussex fue una experiencia "muy tóxica". Las declaraciones rápidamente se viralizaron y reavivaron el debate sobre la relación de la esposa del príncipe Harry con los equipos de trabajo en los proyectos en los que participa.

Desde hace años a la exactriz de la serie "Suits" se le conoce como la “duquesa difícil”, apodo que le han puesto las personas que han laborado con ella porque se han quejado de su actitud y de la forma en la quiere controlar todo a su alrededor.

Recientemente, la duquesa tuvo una participación especial en el programa Masterchef Australia, en el que probó los platillos de los participantes y participó en la dinámica del famosos reality show de cocina.

Su aparición causó muchas críticas, principalmente cuando de manera supuestamente sorpresiva también participó el príncipe Harry a través de una videollamada, situación que para la mayoría de los fans de la familia real y expertos en la realeza fue “montada” con el único fin de aumentar su popularidad.

En medio de todos los señalamientos y as críticas, un integrante del equipo de producción de Masterchef reveló a RadarOnline que la experiencia de trabajar con Meghan Markle fue complicada y describió el ambiente laboral como "muy tóxico", similar al que se vivió con Ellen DeGeneres, a quien la acusaron de fomentar un ambiente laboral tóxico, acoso y hostilidad.

Asimismo, Meghan habría demostrado no estar familiarizado con el exitoso concurso de cocina ni siquiera con su formato más básico. “Una de mis fuentes dijo que la trataron casi como si necesitara un perro guía (..) La estaban moviendo por el escenario porque no sabía realmente cuánto duraba el programa. No sabía si duraba media hora o una hora. Solo lo básico. No le importaba. Me han dicho que toda la experiencia fue realmente frustrante”, reveló Rob Shuter en el podcast The Nerve de Maureen Callahan.

Agregó: “El reparto y el equipo estaban realmente decepcionados (...) una persona cercana al programa me dijo que la última vez que habían trabajado en un programa con un ambiente tan tóxico fue en The Ellen DeGeneres Show. Normalmente no era así".

Además, el experto comentó que la duquesa de Sussex tuvo actitudes poco profesionales: “Cuando hacían una pausa para almorzar, se ponía difícil. Cuando le decían lo que tenían que hacer, se ponía difícil. Cuando los productores querían darle indicaciones, se ponía difícil”, afirmó.