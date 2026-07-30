A pesar de los esfuerzos del rey Carlos III por concretar una reconciliación entre sus hijos, los príncipes William y Harry, las tensiones y el rechazo a una reunión siguen siendo palpables dentro de la familia real.

Ahora, según ha trascendido, Carlos y William sostienen un desacuerdo por el futuro regreso de Harry y Meghan al Palacio de Buckingham que estaría programado para septiembre de este año. ¿Qué está pasando? A continuación te contamos todo lo que se sabe del drama real.

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De acuerdo con comentarios obtenidos por Fox News, Carlos quiere recibir a su hijo y darle una habitación en el palacio, además de ser el puente de unión entre los príncipes. Sin embargo, William ha estado peleando con su padre por tal decisión y está en contra de que se le reciba de nueva cuenta tras las múltiples polémicas que ha ocasionado con sus entrevistas y las de Meghan.

El experto real Christopher Andersen le dijo al medio estadounidense que William sigue muy enojado por las declaraciones que hizo Harry en su libro Spare sobre él y la familia real, además de su funcionamiento y de las acusaciones de racismo que hizo.

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“En lo que respecta a Harry, William marcó un límite tras la publicación de las memorias de Harry, ‘Spare’, y está decepcionado de que su padre no lo defienda”, apunta el experto y autor del libro The King.

Por su parte, el comentarista Ian Pelham Turner señaló que la supuesta invitación del rey Carlos para hospedar a Harry podría interpretarse como un mensaje de desafío hacia el heredero a la Corona, quien, según diversas versiones, no tendría interés en retomar el contacto con su hermano ni con su cuñada Meghan Markle.

Ambos expertos coinciden que Carlos está tratando de traer la paz a su familia reconciliando a sus hijos y está tratando de que todo vuelva a ser como antes de que Harry abandonara la institución con su esposa para mudarse a California en 2020.

“El rey Carlos está cansado. Le gustaría que todo volviera a ser como antes del Megxit. Pero sabe lo obstinado que es William”, comentó Andersen al medio.

“William cree que Harry ha violado las reglas demasiadas veces. No es algo del todo personal. William tiene un fuerte sentido del deber, no sólo con su familia, sino también con su país y el lugar que ocupa su familia en la historia. Siente que Harry ha dañado gravemente la reputación de la familia real. ¿Y para qué? ¿Para convertirse en un influencer en el sur de California?”, cuestionó.

Por su parte, la fotógrafa y analista Helena Chard coincidió en que el príncipe de Gales mantiene una postura firme. Aseguró que, mientras Carlos busca reconstruir la relación familiar, William y la princesa Kate Middleton priorizan la estabilidad de la institución y consideran indispensable establecer límites claros: “El Megxit obligó a William a madurar rápidamente como futuro rey”, afirmó.

Según informes de People y The Sun, el príncipe Harry tiene planeado regresar a Reino Unido en septiembre y Carlos lo quiere recibir y alojar en el Palacio de Buckingham pese a las diferentes opiniones de William y a la polémica que podría desatarse.

Por ahora, ninguna fuente oficial de Buckingham ha confirmado los reportes sobre el supuesto alojamiento de Harry o un eventual acercamiento con William en septiembre.

Así, el futuro de la reconciliación dentro de la familia real británica continúa rodeado de especulaciones y versiones de expertos y fuentes vinculadas a la Corona.