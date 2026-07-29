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El futbolista español Lamine Yamal volvió a dar de qué hablar fuera de las canchas tras aparecer en el más reciente TikTok de su novia, Inés García, a quien llamó "la más preciosa". Un gesto que desató cientos de reacciones entre los seguidores de ambos.
Desde su participación en el Mundial 2026, la figura de la selección española ha llamado la atención no solo por su desempeño deportivo, sino también por su vida sentimental.
Esto fue lo que ocurrió en el video y cómo reaccionaron los usuarios en redes sociales.
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Lamine Yamal sorprende en el TikTok de Inés García con romántico comentario
Aunque no es la primera vez que la pareja comparte momentos en redes sociales, llamó la atención que el delantero apareciera en un video del tipo Get Ready With Me (GRWM) publicado por la influencer.
En el clip de TikTok, Inés García muestra el look que eligió para un día de playa, pues se encuentra de vacaciones con el futbolista en Saint-Tropez, Francia. En un momento, le pide su opinión al respecto. Fuera de cámaras, nos enteramos de que aprueba su outfit.
Al final del video, Lamine aparece brevemente frente a la cámara y dice:
"Ahora mi novia, la más preciosa, va a acabar el Get Ready With Me."
En la descripción, la influencer escribió que el jugador llevaba un día insistiendo para que publicara el video.
Horas después, compartió otro Get Ready With Me, en el que el futbolista volvió a elogiar su atuendo.
"Espectacular... Si encontráis una chica que vista mejor, que sea más guapa que ella, me rapo las cejas."
Así reaccionaron las redes al video de Lamine Yamal e Inés García
Los seguidores de la pareja llenaron ambas publicaciones con mensajes positivos y pidieron que ambos graben un video completo juntos.
Otros señalaron que Inés estaba ansiosa por casarse por la tela blanca que había escogido para uno de sus outfits. Sin embargo, sólo son especulaciones de los seguidores.
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También hubo quienes defendieron a la influencer de las críticas que ha recibido desde que comenzaron a circular rumores sobre una presunta relación anterior. Los internautas la acusaban de haber dejado a su novio de cinco años por el futbolista de La Roja. Según el portal Divinity.es, esas versiones ya fueron desmentidas por Gonzalo Torres, con quien había sido vinculada.
Entre los comentarios destacaron:
- "Es muy guay pero tienes que hacer grwm con él, tipo que salga todo el video entero, que lo necesitamos".
- "Inés has Grwm con Lamine pliss sería hermoso".
- "Pero que bonito lo que dijo Lamine".
- "Cómo Lamine va combinado con Inés en la vestimenta, se ven demasiado bien".
- "Mi pareja favorita, también eres tan hermosa".
- "Esas son indirectas para Lamine. Si me casara llevaría algo así".
- "¿A qué se debe tanto odio?"
- "Hacen muy linda pareja no presten atención a malos comentarios, se ve que se quieren mucho.
- "¿O sea que Lamine cambia de novia cada 3 meses y a ella la critican por cambiar de novio después de 5 años?"
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