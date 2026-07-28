Mariana Echeverría volvió a la televisión y sorprendió a miles de usuarios por su notable transformación física. La conductora, actriz y comediante fue una de las invitadas de la Pre y Postgala de ViX de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, donde su nueva imagen rápidamente se volvió tema de conversación en redes sociales.

Además de su reaparición en pantalla, la exhabitante del reality compartió un emotivo mensaje en Instagram para celebrar esta nueva etapa de su carrera.

Te contamos qué dijo Mariana Echeverría sobre su regreso, cómo logró su cambio físico y cuáles fueron las reacciones de los internautas.

¿Mariana Echeverría bajó de peso? Esto se sabe de su transformación

Tras su regreso a La Casa de los Famosos México, muchos usuarios se preguntaron si Mariana Echeverría había bajado de peso o si se había sometido a algún procedimiento estético.

Sin embargo, su transformación no ocurrió de un día para otro. Durante el tiempo que permaneció alejada de la televisión, la conductora documentó en redes sociales su proceso de cambio físico, compartiendo videos y fotografías de sus entrenamientos en el gimnasio y mensajes de motivación para sus seguidores.

En una de sus publicaciones escribió:

"Eres más fuerte de lo que imaginas. Más valiente de lo que crees. Y más capaz de lo que has demostrado hasta ahora. Confía en ti. Confía en tu proceso. Y, sobre todo, no sueltes la fe… porque todo lo que estás construyendo, aunque no lo veas aún, ya está tomando forma. Todo llega… pero primero te transforma".

¿Qué dijo Mariana Echeverría sobre su regreso a la televisión?

En Instagram, Mariana Echeverría expresó su emoción por regresar a la televisión después de dos años de ausencia. La conductora aseguró que vuelve renovada, en paz y disfrutando una nueva etapa tanto en lo personal como en lo profesional.

Además, agradeció a su esposo, Óscar Jiménez; a su familia, amigos, colaboradores y seguidores por acompañarla durante este proceso.

"Hoy regreso a la televisión después de dos años. Regreso renovada, en paz, feliz y en la mejor versión de mí. Con mi familia completa, el corazón lleno y rodeada de personas que me quieren de verdad... Que hablen, que opinen, que el mundo siga girando… que ruede el mundo. Yo seguiré caminando con la frente en alto, porque cuando estás en paz contigo mismo, ninguna tormenta puede detener tu destino.

Hoy empieza un nuevo capítulo. Y estoy lista para disfrutarlo. Gracias @oscarfcofabela1 por siempre estar, a mi familia, a mis amigos, a @cerditavoladora, @svillamars, @maria.nogueron, @palyalonso y a todo el equipo por creer en mí.

Pero, sobre todo, a todos mis seguidores que no me soltaron. Gracias".

Así reaccionaron las redes a la transformación de Mariana Echeverría

La nueva imagen de Mariana Echeverría generó múltiples opiniones de los usuarios de X. En medio de los elogios por su cambio físico, algunos internautas aprovecharon para recordar uno de los momentos más polémicos que protagonizó durante su participación en la segunda temporada de La Casa de los Famosos México.

Y es que no perdieron tiempo para bromear que su cambio físico se debía a la "dieta del mango". Otros más atribuyeron su transformación al hecho de que recientemente se había convertido en madre por segunda ocasión.

Entre los comentarios destacan:

"La maternidad le dio mil años de aura. ¡Wow, hermosa!"

"Qué guapa se puso, no la reconocí".

"La dieta del mango".

"Qué guapa se ve Mariana Echeverría, le sentó de lujo la funa".

"No mames, ¿qué se hizo Mariana Echeverría? REPUTATION ERA. Lady Mangos revivió dos años después de la mega funa".

"Así regresan las verdaderas villanas… icónicas y guapas".

Omg, qué se hizo Mariana Echeverría que se ve tan guapa? siento que la estoy viendo en su era de “se vale” pero mejorada



loba, ojalá no quite muchos mangos este día #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/X9SQT0bwD3 — 𝐦𝐚𝐝s🏎 (@madspinkis) July 28, 2026

¿Cuántos años tiene Mariana Echeverría?

Tras su reaparición en la TV, su edad también se convirtió en tema de conversación.

La conductora Mariana Echeverría nació el 10 de junio de 1984 en la Ciudad de México, por lo que actualmente tiene 42 años.

¿Quién es el esposo de Mariana Echeverría?

Mariana Echeverría está casada con el futbolista profesional Óscar Jiménez, con quien contrajo matrimonio en noviembre de 2019. La pareja tiene dos hijos: Lucca y Leo.

Hace unos meses surgieron rumores sobre una supuesta separación, luego de un viaje a Europa y un cambio de casa. Sin embargo, la conductora desmintió esas versiones y aseguró que su relación atraviesa un buen momento.

"No, no me andaba divorciando. Nosotros dijimos que, si nos íbamos al viaje, íbamos a regresar muchísimo más enamorados o divorciados.

La verdad es que nos portamos muy bien. Somos una pareja extraordinaria, somos el agua y el aceite. Por supuesto que hay discusiones por tonterías de 'yo quiero ir acá', 'no, yo allá', de 'córrele'".