La muerte de Mauro Menéndez, hijo mayor de Aylín Mujica, continúa conmoviendo al mundo del espectáculo a poco más de una semana de su trágica muerte en Barbados. En las últimas horas ha salido a la luz el último mensaje de voz que le dejó a la actriz y conductora. ¿Qué dijo en el audio?

Fue la propia Aylín Mujica quien compartió en exclusiva con La Mesa Caliente el último mensaje de voz que le envió su primogénito en el que le daba una actualización sobre su salud después de haber sido diagnosticado con neumonía.

Según el audio, el productor musical y DJ intentó tranquilizar a su madre y dijo sentirse mejor con el tratamiento que se le había prescrito para tratar la neumonía en un hospital de Barbados.

Mauro dijo: “Vieron los rayos X y sí, dicen que tengo, o bueno, tenía neumonía, pero ya me tomé los antibióticos, el jarabe y todo lo que me dieron, y ya no tengo tos, ya no me siento mal, ya me siento bien, ya me siento normal, ya no me duele nada, ya estoy bien”.

El mensaje de voz fue compartido por el programa luego de la entrevista que Mujica le dio a Verónica Bastos días después del fallecimiento de Mauro, en la que detalló la cronología de lo ocurrido con su hijo, desde que viajó de Miami a Barbados, hasta sus últimos momentos y cómo recibió la noticia.

¿Qué le pasó a Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica?

De acuerdo con el testimonio de la actriz cubana, Mauro comenzó un tratamiento con antibióticos y otros medicamentos después de que los estudios confirmaran un diagnóstico de neumonía "muy fuerte". Esto sucedió poco después de que el DJ llegara a Barbados desde Miami.

Sin embargo, horas más tarde, su condición se agravó de forma inesperada y fue hospitalizado de emergencia, donde los médicos intentaron reanimarlo en al menos cinco ocasiones. Hasta el momento, los detalles sobre su estado de salud provienen de declaraciones de la familia y la entrevista que dio la cubana.

Tras escuchar el mensaje, Aylín no pensó que su estado de salud se agravaría hasta conducirlo a la muerte por tres convulsiones, dos infartos y otras complicaciones.

“Lo revivieron aproximadamente cinco veces. La sexta me llamaron y la doctora me dijo: 'Tenemos que tomar una decisión'”, recordó. Desesperada por saber cómo estaba su hijo y por hablar con él, la actriz pidió que acercaran el teléfono al oído de Mauro y le suplicó: “No te vayas, Mauro, no te vayas”, contó la actriz.