Halle Berry volvió a captar la atención de sus seguidores al compartir una fotografía en Instagram donde presume un sexy traje de baño que resaltó su figura. A sus 59 años, la reconocida actriz demostró una vez más por qué continúa siendo considerada un referente de belleza y bienestar, generando miles de reacciones entre sus admiradores.

En la imagen, la ganadora del Premio Oscar aparece luciendo un traje de baño de una sola pieza con un pronunciado escote en forma de “V” y delicados detalles de encaje en los bordes. Sus seguidores inundaron la publicación con elogios.

La fotografía también dejó ver la esbelta figura de la estrella de cine, especialmente su diminuta cintura y su tonificada silueta. Berry ha compartido en diversas ocasiones aspectos de su estilo de vida saludable, el cual incluye constantes rutinas de ejercicio y sesiones de yoga que la ayudan a mantenerse en forma y con gran energía.

Además del retrato que acaparó miradas, la actriz mostró algunas postales de su actual viaje, incluyendo vistas de la playa y momentos de descanso en un exclusivo resort. Junto a las imágenes escribió la reflexión: “Cada viaje me reescribe un poco”, una frase que conectó con sus seguidores y contribuyó a que la publicación superara los 267 mil “Me gusta” en Instagram.

Uno de los trabajos más recientes de Halle Berry fue su papel de Sharon Coombs en la película Crime 101. De acuerdo con IMDB, la cinta aborda la trama de un ladrón y una corredora de seguros que se encuentran y planean un gran atraco, mientras un detective les pisa los talones.

La actriz señaló que la cinta también aborda el problema del edadismo y cómo las mujeres suelen ser excluidas a medida que envejecen. “El personaje me resonó profundamente. Llegas a una edad en la que te sientes marginada, devaluada. Lo sientes en el trabajo. Lo sientes en la sociedad” y agregó: “No voy a permitir que me borren. Voy a hablar más alto que nunca”, al abordar el edadismo en Hollywood.

Entre diversos proyectos, Halle Berry lanzó Raspin, una plataforma de atención médica para la menopausia y la mujer que tiene como objetivo reorientar la conversación en torno a la menopausia y la perimenopausia en 2020.

Desde entonces, ha cambiado el nombre para que se centre más directamente en la salud y la longevidad de las mujeres. “Tengo casi 60 años. Luchar por la salud de las mujeres se siente como una causa formidable para mi segundo acto”, dijo.

“Me di cuenta de que sólo nosotras, las mujeres, podemos desestigmatizar esto hablando de ello, haciéndolo aceptable, hablando de ello con nuestros maridos, nuestras parejas, nuestros hijos, nuestros compañeros de trabajo”, añadió.

Halle Berry dijo a la revista Marie Claire que no le teme al envejecimiento, pues ahora se siente mejor y más fuerte que en sus años de juventud. Asimismo, constantemente realiza “estrictos rituales de bienestar”.

Ella atribuye a la terapia de luz roja, a las sesiones rutinarias en el gimnasio y a una dieta sin azúcar el haberla mantenido joven. Toma vitaminas y suplementos de manera cotidiana.

“La edad es sólo un número que nos ponen al nacer. Siento que ahora estoy en la cima. El azúcar es el enemigo. No podrían ponerme nada dulce delante ahora mismo y pagarme por comerlo. Simplemente no me interesa”.