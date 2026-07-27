Eiza González se hizo viral en redes sociales después de aparecer en los entrenamientos del Abierto de Los Cabos, apoyando a su novio, el búlgaro Grigor Dimitrov. La estrella mexicana se robó los reflectores al esperar al tenista durante sus prácticas previo al torneo sentada a la orilla de la cancha, luciendo más bella e impresionante que nunca.

La actriz fue captada vistiendo un conjunto deportivo sencillo, pero glamoroso, con prendas básicas como leggings color nude de cintura alta y un top sin mangas de escote braless. Ambas prendas delinearon su trabajada figura.

Combinó el conjunto con tenis grises, además de discretas joyas de oro. Mientras observaba a su pareja, la celebridad fue vista escuchando música y cantando.

Dejó su cabello castaño claro totalmente suelto, con mechones peinados de lado, mientras su rostro se mostró con un estilo de maquillaje natural, sólo con labial nude y ligero blush en los pómulos.

Eiza y el tenista búlgaro causaron sensación por primera vez en abril del año pasado, cuando fueron fotografiados tomados de la mano durante el Abierto de Madrid, en el que participó Dimitrov; posteriormente se habló de que estaban comprometidos debido a que la actriz fue vista con un sospechoso anillo. Hasta el momento no se sabe nada sobre su supuesto compromiso.

En mayo de este año, Eiza le dedicó un mensaje de apoyo y amor a Dimitrov luego de lesionarse en Wimbledon. En Instagram, Eiza demostró su orgullo hacia él y su talento, y lo llamó el “amor de su vida”.

“Amor de mi vida. No podría estar más orgullosa de ti. Eres extraordinario. Esto es sólo un momento pasajero que te hará aún más fuerte. Pero verte hoy junto al mundo fue un recordatorio de quién eres. Eres un ganador. Todos lo vimos. Y lo volverás a hacer. Te quiero”, escribió.

La estrella ha estado disfrutando de su tiempo libre con el tenista previo al estreno de dos de sus producciones más ambiciosas y comentadas en los últimos meses.

De acuerdo con los informes, Eiza González pronto lanzará en Netflix la serie The 3 Body Problem y Iron Jane, una película basada en la vida de Janie John, una fisicoculturista que busca ser la mejor bajo el apoyo de un antiguo campeón.

Para interpretar a dicho personaje, Eiza se sometió a un importante cambio físico, con entrenamiento de fuerza extremo, aumento de masa muscular y dieta basada en siete comidas al día.

“Estoy muy impresionada con lo que puede hacer nuestro cuerpo. Así que aprecio mucho cuando me llegan este tipo de roles y oportunidades que me retan y me demuestran que puedo lograrlo”, contó en una entrevista con Women’s Health.