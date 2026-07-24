Kate Middleton pocas veces ha hablado sobre lo que vivió cuando le fue diagnosticado el cáncer y la forma en que le afectó, pero en esta ocasión la princesa de Gales decidió compartir detalles de las secuelas con las que lidió mientras se encontraba en tratamiento contra la enfermedad. “No tenía la capacidad de leer”, fue la dura confesión que hizo la esposa del príncipe Wiliam y con la cual conmocionó al mundo entero.

La futura reina de Reino Unido conmovió al mundo al compartir uno de los momentos más difíciles que vivió durante su tratamiento contra el cáncer. En un testimonio sincero, reveló que la enfermedad y el proceso médico afectaron profundamente sus capacidades cognitivas, al grado de confesar que no podía hacer cosas tan sencillas como leer.

La impactante revelación ocurrió durante una visita al hospital The Christie, en Manchester, lugar en el que platicó con pacientes oncológicos sobre los efectos físicos y emocionales que acompañan al tratamiento contra el cáncer.

La princesa de Gales relató que tuvo dificultad para concentrarse: “No tenía la capacidad de leer ni de concentrarme realmente en nada”,agregó, a la vez que precisó que dibujar le permitió mantener la mente ocupada: "Simplemente podía perderme en ello", fueron las palabras de Kate, quien dejó en claro el fuerte impacto que tuvo el tratamiento oncológico en su vida cotidiana y en sus capacidades mentales.

Las declaraciones de la esposa del príncipe William generaron una ola de apoyo en redes sociales, sobre todo de parte de fans de la realeza que siguen de cerca su estado de salud. Las declaraciones de Kate Middleton fueron ampliamente reconocidas por visibilizar una realidad que muchas personas viven.

¿Cómo se encuentra actualmente Kate Middleton?

Tras anunciar en 2024 que padecía cáncer y someterse a un tratamiento preventivo de quimioterapia, Kate Middleton ha retomado gradualmente parte de su agenda pública.

La princesa ha participado nuevamente en actos oficiales y ha hablado en distintas ocasiones sobre la importancia de la recuperación física y emocional después del tratamiento.

No obstante, ha insistido en que el proceso no termina cuando concluyen las terapias, ya que la recuperación puede extenderse durante meses o incluso más tiempo.