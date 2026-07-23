El Mundial 2026 terminó hace unos días, pero la rivalidad entre aficionados de México y Argentina continúa en redes sociales. Ahora, el actor argentino Marcelo Córdoba afirmó que gran parte del odio contra sus compatriotas surgió desde México. Lo cual generó gran polémica.

Aquí te contamos quién es Marcelo Córdoba, qué dijo sobre México y cómo reaccionaron las redes sociales.

¿Quién es Marcelo Córdoba?

Marcelo Córdoba es un actor argentino que radica en México desde hace varios años.

Nació en Buenos Aires el 21 de noviembre de 1973 y actualmente tiene 52 años.

Alcanzó la fama con su participación en la telenovela Alborada (2005). Desde entonces ha formado parte de diversas producciones mexicanas, entre ellas Sortilegio, Mar de amor, La fuerza del destino, Por ella soy Eva, Amores verdaderos, S.O.S. Me estoy enamorando y Monteverde.

¿Qué dijo Marcelo Córdoba sobre México y el odio hacia Argentina?

En entrevista con la prensa mexicana, Marcelo Córdoba aseguró que gran parte del odio que recibieron los argentinos tras la final del Mundial 2026 provino de México.

"Mucho del hate vino de México y eso fue lo que me extrañó, pero en el fondo estoy pensando que este Mundial lo único que hizo fue darle la excusa perfecta a mucha gente que ya tenía un cierto sentimiento contra los argentinos aquí en México para poder aventar lo que fuera que dijeran sin ningún tipo de culpa y cobijados por esa ola de hate que hubo", expresó.

No obstante, el actor también reconoció que las declaraciones del periodista argentino Eduardo Feinmann , que incluso fueron mencionadas durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, contribuyeron a aumentar la tensión entre aficionados de ambos países.

"Estoy de acuerdo, lo de Feinmann fue terrible. Él se disculpó también, se pasó. Nosotros a veces tampoco ayudamos con nuestras actitudes...".

Córdoba insistió en que no es correcto juzgar a todo un país por las acciones o comentarios de unas cuantas personas.

"A esta altura ya es todo el mundo contra Argentina, lo cual está mal porque las generalizaciones son malas. Es como si yo dijera que todos los mexicanos son delincuentes, como ya les pasó con Trump y se sintieron ustedes muy heridos y también muy lastimados por eso porque generalizamos mal. Ustedes son gente de bien, trabajadores, igual que los argentinos. Sí hay argentinos soberbios, fanfarrones, burlones y hay argentinos abiertos, trabajadores".

🇲🇽🇦🇷 | El actor argentino Marcelo Córdoba, quien vive en México, CULPA a los mexicanos de toda la ola de hate que están recibiendo sus compatriotas.



Ahora resulta que nosotros somos los RESPONSABLE de las cosas DETESTABLES que hacen o dicen la gente de su país. 🤮 pic.twitter.com/V0lGgGzi26 — Sergio 🇫🇷 (@Seergiot3ck) July 23, 2026

¿Qué opinó Marcelo Córdoba sobre los argentinos que se sienten europeos?

Al ser cuestionado sobre algunos argentinos que se consideran europeos, Marcelo Córdoba respondió que se trata de una percepción que tienen ciertas personas debido a la composición étnica del país, aunque recordó que Argentina forma parte de Latinoamérica.

"¿Sabes qué pasa? Muchos argentinos, por la composición étnica que tiene el argentino, pues sienten que pertenecen a Europa porque mayormente son descendientes de españoles, italianos... y alemanes también, y judíos también. Ellos sienten que pertenecen a Europa, pero vamos, es una ilusión que les gusta tener. Bueno, allá ellos con las ilusiones que se hacen. Argentina está en Latinoamérica".

Así reaccionaron las redes sociales a las declaraciones de Marcelo Córdoba

En X, la entrevista de Marcelo Córdoba se volvió viral y dividió opiniones entre los usuarios.

Mientras algunos criticaron las declaraciones del actor, otros consideraron que su mensaje buscaba evitar las generalizaciones entre mexicanos y argentinos.

Entre los comentarios destacan: