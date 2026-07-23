Julián Quiñones fue una de las grandes figuras de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 y su desempeño ya recibió un importante reconocimiento. La FIFA lo incluyó entre los 10 mejores futbolistas del torneo, incluso por encima del delantero inglés Harry Kane.

Aquí te contamos en qué lugar quedó el atacante del Tri, cómo elabora la FIFA este ranking y quiénes integran la lista de los mejores jugadores de la Copa del Mundo.

¿Qué lugar ocupa Julián Quiñones en el Top 10 de la FIFA?

El delantero de la Selección Mexicana tuvo una destacada participación en el Mundial 2026, donde registró cuatro goles y una asistencia. Gracias a ese rendimiento, consiguió un lugar en el Top 10 de la FIFA al ubicarse en la octava posición, por encima del capitán de Inglaterra, Harry Kane, quien aparece en el décimo puesto.

¿Cómo elige la FIFA a los mejores jugadores del Mundial 2026?

De acuerdo con la página oficial de la FIFA, para esta edición del Mundial se implementó "un nuevo sistema individual de clasificación de jugadores basado en los datos recopilados durante los partidos".

Según explica el organismo, este sistema ofrece "una evaluación objetiva del rendimiento de los futbolistas basada en datos".

Para calificar el desempeño de los jugadores de campo, la FIFA evalúa tres aspectos de su rendimiento: ataque, creatividad y defensa. En cada una de estas categorías, los futbolistas reciben una puntuación de 0 a 10.

La FIFA define estos criterios de la siguiente manera:

Ataque: ejecutar acciones ofensivas decisivas en los momentos más importantes.

ejecutar acciones ofensivas decisivas en los momentos más importantes. Creatividad: combinar una excelente visión de juego con una ejecución precisa que posibilite el ataque.

combinar una excelente visión de juego con una ejecución precisa que posibilite el ataque. Defensa: anticipar situaciones de peligro y ejecutar acciones defensivas fundamentales.

¿Quiénes integran el Top 10 de la FIFA?

Además de Julián Quiñones, en la clasificación aparecen figuras como Jude Bellingham, Erling Haaland, Lionel Messi y Kylian Mbappé.

La lista completa quedó de la siguiente manera:

Kylian Mbappé (Francia) Jude Bellingham (Inglaterra) Lionel Messi (Argentina) Erling Haaland (Noruega) Ousmane Dembélé (Francia) Charles De Ketelaere (Bélgica) Vinícius Júnior (Brasil) Julián Quiñones (México) Johan Manzambi (Suiza) Harry Kane (Inglaterra)

Best Attacker: Kylian Mbappe

Most Creative: Michael Olise

Most Defensive contributor: Rodri



FIFA released their official Power Rankings for the 2026 FIFA World Cup 🥶



Link: https://t.co/U0gz97kToR pic.twitter.com/UWgKKQRsHp — Nathaniel Godwin 🇳🇬🇺🇸 (@Naplaymaker) July 22, 2026

Roberto Alvarado también fue reconocido por la FIFA

Julián Quiñones no fue el único jugador de la Selección Mexicana en destacar en el Mundial 2026. La FIFA también reconoció al mediocampista Roberto "Piojo" Alvarado como uno de los mejores jugadores en el apartado de creatividad, al ubicarse en la décima posición del ranking.

El "Piojo" Alvarado obtuvo una calificación de 7.14, la misma que los españoles Álex Baena y Dani Olmo, quienes aparecen en los puestos ocho y nueve de la clasificación, respectivamente.