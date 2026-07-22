En medio de las críticas y los debates que inundaron las redes sociales con relación a Messi, su comportamiento y desempeño durante el Mundial 2026, Sergio "Kun" Agüero rompió el silencio y defendió públicamente a su amigo, cuestionando el nivel de ataques que ha recibido el capitán de la Selección Argentina. “¿Qué hizo Messi para que lo odien tanto?”, preguntó.

No es secreto que Messi y el Kun Agüero son grandes amigos y se apoyan incondicionalmente. Ambos jugadores se conocieron en 2005 en la selección juvenil sub-20 de Argentina y desde entonces forjaron una relación que consideran de hermanos. Durante años, fueron inseparables compañeros de habitación en las concentraciones del equipo nacional.

Por todos estos motivos es que el exdelantero salió en su defensa luego de que fuera severamente criticado por su comportamiento en el Mundial 2026. En un programa que salió al aire días antes de la final contra España, el exfutbolista argentino mencionó que no entendía qué les había hecho Messi para que en redes, a nivel mundial, existiera ese odio hacia su persona.

Kun Agüero aseguró que le sorprendía la intensidad de los comentarios negativos: “¿Por qué tanto odio a Leo? No entiendo... Gente, tranquilícense. ¿Qué les hizo Leo?; ¿Por qué tanto tanto odio?”, dijo.

El exjugador también recordó la trayectoria del campeón del mundo y pidió valorar todo lo que ha aportado al futbol a lo largo de su carrera. “Es el mejor de todos, es el mejor de la historia... Tiene 39 años, miren lo que hizo... Dos asistencias. Hay mucha gente con 39 años, como nosotros... Yo 38, voy a cumplir 39 años y estoy acá en el stream”, indicó.

Puntualizó: “En comparación. Leo está jugando como si tuviera 20 años y nosotros acá adelante de una cámara hablando boludeces (...) Nadie va a igualar a Leo (...) para mí van a ser años y años que no vamos a ver a alguien igual a Leo”.

¿Por qué están criticando a Messi?

Tras la final del Mundial, diversos videos y publicaciones en redes sociales generaron polémica en torno a la actitud de algunos jugadores argentinos durante la ceremonia de premiación de España.

Sumado a esto, durante el campeonato, en todo el mundo se comentó sobre un trato preferencial hacia la selección de Argentina y Messi, a quien no lo amonestaban como correspondía, tal es el caso de una tarjeta roja que no se le marcó en el partido contra Argelia.