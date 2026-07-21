Lionel Messi es tendencia mundial, pero esta vez no por un récord o una actuación histórica, sino por la actitud que mostró en la final del Mundial 2026 y durante todo el torneo, así lo señalaron millones de aficionados a través de redes sociales. Tras la derrota de Argentina ante España, los internautas y analistas deportivos comenzaron a debatir si el capitán albiceleste perdió más que la Copa del Mundo, luego de que se viralizaran imágenes de la ceremonia de premiación y de momentos del partido del domingo, por lo que surgieron fuertes críticas qu apuntaban a que también habría perdido el respeto y la credibilidad.

Frases como "Messi perdió el respeto", "Messi perdió la credibilidad" y "Messi ya no es el mismo líder" fueron lanzadas en distintas plataformas como TikTok, X, Twitter y Facebook y esto debido a que hay una molestia contra el argentino por la forma en la que se desempeñó como futbolista en el partido final y en otros momentos durante la Copa de la FIFA.

¿Por qué dicen que Messi perdió el respeto y la credibilidad?

La polémica comenzó después de la final entre Argentina y España, cuando en redes sociales se difundieron videos del encuentro y de la premiación de España. Le dio la vuelta al mundo el momento en el que Messi y casi todos los jugadores argentinos le dieron la espalda a la Furia Roja, cuando ésta se disponía a levantar la Copa.

¿Quién fue el único jugador de Argentina que no le dio la espalda a España? El video se hace viral. Foto: (AP Photo/Matt Slocum) / (AP Photo/Matt Slocum)

Otro momento que causó polémica fue cuando el 10 de la Albiceleste fingió una falta y acusó a Cucurella ante el árbitro por supuestamente taparse la boca; en el video que circula en redes no se ve que el jugador español ofenda al delantero argentino, por lo que este gesto de Messi fue interpretado como acto de deshonestidad con el que esperaba que expulsaran al futbolista.

Otro de los escandalosos momentos que se viralizó en redes fue cuando, segundos antes de la expulsión de Enzo Fernández, otro jugador de Argentina se tiró al césped sin que se le hubiera cometido una falta; ante esta acción y viendo la dura entrada que había hecho Enzo (por la que finalmente lo expulsaron), Messi corrió con el árbitro y pidió que se marcara una falta inexistente.

@elvis23aguirre Está Coordinacion en la trampa no es casualidad, están entrenados para ser mañosos, no les importa ganar sin dignidad. ♬ sonido original - Elvis Ag

Son por estas razones que los aficionados consideran que la derrota y el torneo en general dejó dañada la imagen del capitán argentino. "Messi perdió más que el Mundial”, "También perdió el respeto de muchos aficionados”, "La imagen que dejó no fue la mejor”, “El peor Mundial de Messi”, “Mejor ni hubiera jugado” y “Deshonesto e irrespetuoso” han sido algunas de las reacciones.

¿Messi ha respondido a las críticas? Hasta el momento, no ha emitido declaraciones sobre la polémica generada en redes sociales ni sobre los comentarios que cuestionan su liderazgo tras la final. Tampoco la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ha realizado algún pronunciamiento respecto al tema.