Enzo Fernández, mediocampista del seleccionado argentino, destacó este lunes el esfuerzo de la Albiceleste durante el Mundial y subrayó que el equipo "siempre dio la cara" y "compitió al máximo".

"Cuando pasa el tiempo, entendés que hay algo mucho más grande que un resultado", expresó Fernández a través de su perfil de la red social Instagram.

El mediocampista, expulsado sobre el final del tiempo reglamentario durante la derrota argentina ante España por 1-0 en el duelo decisivo, no hizo referencia a la tarjeta roja y agregó: "Hace años que este grupo representa de la mejor manera. Enseña que competir no es solo ganar, sino dejar todo por la camiseta, y nunca bajar los brazos".

Además, expresó su orgullo por "formar parte de este grupo que siempre dio la cara, que compitió al máximo y que defendió estos colores con orgullo, humildad y compromiso".

"Quiero agradecerles a todos los hinchas argentinos. Gracias por estar siempre, por acompañarnos en cada partido, por el cariño, por el apoyo incondicional y por hacernos sentir locales en cualquier lugar del mundo", añadió el futbolista del Chelsea inglés.

"Vestir la camiseta de mi país es el mayor honor de mi carrera y voy a seguir entregándolo todo cada vez que me toque defenderla", concluyó.