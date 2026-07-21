TE RECOMENDAMOS

¿Planeas viajar a Canadá? Tendrás entrada gratuita a Banff, Jasper y otros parques hasta septiembre

¿Planeas viajar a Canadá? Tendrás entrada gratuita a Banff, Jasper y otros parques hasta septiembre

¿Eres mexicano? Esta es tu oportunidad de trabajar en Alemania con un salario de $37,900

¿Eres mexicano? Esta es tu oportunidad de trabajar en Alemania con un salario de $37,900

¿Te pueden quitar la visa americana aunque siga vigente? Estas son las causas más comunes

¿Te pueden quitar la visa americana aunque siga vigente? Estas son las causas más comunes

Jennifer Lopez desata reacciones con lencería de encaje de Dolce & Gabbana y deslumbra

Jennifer Lopez desata reacciones con lencería de encaje de Dolce & Gabbana y deslumbra

Enzo Fernández rompe el silencio tras la expulsión y las burlas a Inglaterra y lanza una promesa a Argentina

Enzo Fernández rompe el silencio tras la expulsión y las burlas a Inglaterra y lanza una promesa a Argentina

Influencer argentina, que colaborará con La Casa de los Famosos, llama "hijos de p*ta" a los mexicanos y desata polémica

Influencer argentina, que colaborará con La Casa de los Famosos, llama "hijos de p*ta" a los mexicanos y desata polémica

"Malos perdedores": el gesto de Argentina tras la final del Mundial que provocó una lluvia de críticas

"Malos perdedores": el gesto de Argentina tras la final del Mundial que provocó una lluvia de críticas

¿Adiós al Chelsea? La publicación de Enzo Fernández con Messi que hizo estallar a los aficionados

¿Adiós al Chelsea? La publicación de Enzo Fernández con Messi que hizo estallar a los aficionados

FDA aclara alerta por lechuga mexicana con Cyclospora: el hallazgo que encendió las alarmas resultó ser un falso positivo

FDA aclara alerta por lechuga mexicana con Cyclospora: el hallazgo que encendió las alarmas resultó ser un falso positivo

Después de la derrota de México ante Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026 y de haber sido una de las estrellas más destacables de la justa deportiva, habló sobre las decisiones de Javier Aguirre de haberlo sacado en dicho juego.

Semanas después de que la Selección truncó su avance en el Mundial, Quiñones afirmó que el director técnico se equivocó al sacarlo del partido cuando México iba perdiendo y estaba asegurando su eliminación.

Durante una plática que tuvo con un tatuador de Ink Mansion en Monterrey, al jugador se le preguntó sobre lo que pasó en la justa deportiva, cómo se sintió ser la estrella de México, y qué es lo que ocurrió en el último partido de la Selección Mexicana.

Dijo que se sintió emocionado al ser la figura mexicana y que en cuanto a su salida del partido apuntó: “Ah, sí, se mamó [Javier Aguirre], se equivocó el viejo en los cambios”.

Cabe recordar que Quiñones abandonó el terreno de juego al minuto 81, cuando el DT lo sacó para meter a Guillermo Martínez. Esta decisión fue duramente cuestionada por la ya que Quiñones había hecho una anotación importante para México previamente y se requería su jugada porque el Tri estaba cayendo ante la Inglaterra de Jude Bellingham y Harry Kane.

“Muy emocionado de jugar con la Selección Mexicana, había mucho desmadre”, señaló el futbolista del club Al-Qadisiyah.

En el mismo video, Quiñones sorprendió a sus seguidores al tatuarse los ojos de su esposa, Ana Gabriela Quiñones, en el brazo derecho. Los usuarios de internet han dicho que aplicó la de Christian Nodal cuando se tatuó los ojos de su entonces prometida Belinda. “El Belindazo”, comenta el tatuador.

Quiñones, ¿uno del Once Ideal del Mundial?

Las declaraciones de Quiñones se están haciendo virales después de que la FIFA lo considerara para ser parte del luego de su descartable participación y sus cuatro goles.

A través del sitio web de la FIFA se abrió una votación para elegir a los mejores jugadores del torneo para conformar el Once Ideal con candidatos como Kylian Mbappé, Erling Haaland, Jude Bellingham, , Vozinha o Messi; de la Selección Mexicana sólo ha sido considerado Quiñones.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

[Publicidad]