Después de la derrota de México ante Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026 y de haber sido una de las estrellas más destacables de la justa deportiva, Julián Quiñones habló sobre las decisiones de Javier Aguirre de haberlo sacado en dicho juego.

Semanas después de que la Selección truncó su avance en el Mundial, Quiñones afirmó que el director técnico se equivocó al sacarlo del partido cuando México iba perdiendo y estaba asegurando su eliminación.

Durante una plática que tuvo con un tatuador de Ink Mansion en Monterrey, al jugador se le preguntó sobre lo que pasó en la justa deportiva, cómo se sintió ser la estrella de México, y qué es lo que ocurrió en el último partido de la Selección Mexicana.

Dijo que se sintió emocionado al ser la figura mexicana y que en cuanto a su salida del partido apuntó: “Ah, sí, se mamó [Javier Aguirre], se equivocó el viejo en los cambios”.

Cabe recordar que Quiñones abandonó el terreno de juego al minuto 81, cuando el DT lo sacó para meter a Guillermo Martínez. Esta decisión fue duramente cuestionada por la afición mexicana ya que Quiñones había hecho una anotación importante para México previamente y se requería su jugada porque el Tri estaba cayendo ante la Inglaterra de Jude Bellingham y Harry Kane.

“Muy emocionado de jugar con la Selección Mexicana, había mucho desmadre”, señaló el futbolista del club Al-Qadisiyah.

En el mismo video, Quiñones sorprendió a sus seguidores al tatuarse los ojos de su esposa, Ana Gabriela Quiñones, en el brazo derecho. Los usuarios de internet han dicho que aplicó la de Christian Nodal cuando se tatuó los ojos de su entonces prometida Belinda. “El Belindazo”, comenta el tatuador.

Quiñones, ¿uno del Once Ideal del Mundial?

Las declaraciones de Quiñones se están haciendo virales después de que la FIFA lo considerara para ser parte del Once Ideal del Mundial 2026 luego de su descartable participación y sus cuatro goles.

A través del sitio web de la FIFA se abrió una votación para elegir a los mejores jugadores del torneo para conformar el Once Ideal con candidatos como Kylian Mbappé, Erling Haaland, Jude Bellingham, Enzo Fernández, Vozinha o Messi; de la Selección Mexicana sólo ha sido considerado Quiñones.