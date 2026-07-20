La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) aclaró un nuevo giro en la investigación por un brote de Cyclospora relacionado con lechuga iceberg rallada proveniente de México: una muestra que había dado positivo durante una revisión de importación resultó ser un falso positivo.

La agencia informó que durante el fin de semana notificó a Taylor Farms sobre una prueba positiva detectada en una muestra de lechuga rallada procedente de México. Sin embargo, una prueba correctiva realizada posteriormente confirmó que el resultado inicial no era correcto.

A pesar de este hallazgo, la FDA señaló que el falso positivo no modifica la investigación en curso ni los datos epidemiológicos que respaldan el retiro voluntario de productos realizado por Taylor Farms.

FDA mantiene investigación por brote de Cyclospora en Estados Unidos

La FDA explicó que sus investigaciones de rastreo y los datos recopilados durante el brote continúan apuntando a la lechuga iceberg rallada producida en instalaciones de Taylor Farms ubicadas en el centro de México.

La agencia indicó que seguirá trabajando junto con autoridades federales, estatales y socios sanitarios para determinar el origen del brote multiestatal y garantizar que los productos posiblemente afectados sean retirados del mercado estadounidense.

"Proteger al público estadounidense sigue siendo nuestra máxima prioridad", señaló la FDA, que pidió a los consumidores continuar evitando los productos incluidos en el retiro voluntario.

Taylor Farms retiró lechuga mexicana distribuida en Estados Unidos

Inicialmente, Taylor Farms México, ubicada en Guanajuato, anunció el retiro voluntario del mercado estadounidense de productos elaborados con lechuga iceberg proveniente del centro de México, debido a la posible contaminación con Cyclospora.

Los productos afectados fueron distribuidos entre el 29 de junio y el 16 de julio de 2026 en varios estados de Estados Unidos, incluyendo:

Alabama

Arkansas

Connecticut

Florida

Georgia

Illinois

Indiana

Michigan

Nueva Jersey

Ohio

Texas

Wisconsin, entre otros.

La empresa informó que suspendió la distribución de la lechuga iceberg relacionada con el lote investigado, notificó a sus clientes y mantiene colaboración con la FDA, los CDC y autoridades estatales.

¿Qué es Cyclospora y qué síntomas provoca?

Cyclospora es un parásito que puede causar una enfermedad intestinal conocida como ciclosporiasis. La infección suele provocar síntomas gastrointestinales que pueden aparecer después de varios días o semanas de exposición.

Los síntomas más comunes incluyen:

Diarrea frecuente o prolongada.

Pérdida de apetito.

Pérdida de peso.

Cólicos o dolor abdominal.

Inflamación abdominal.

Gases.

Náuseas.

Fatiga.

En algunos casos también pueden presentarse vómitos, fiebre, dolor de cabeza y dolores musculares.

Algunas personas infectadas pueden no presentar síntomas, pero en pacientes con sistemas inmunológicos debilitados la enfermedad puede ser más grave y prolongada.