La cadena de comida rápida Taco Bell retiró de sus restaurantes la lechuga potencialmente contaminada con el parásito Cyclospora, que las autoridades sospechan que proviene de un proveedor de México y que vincularon con la transmisión de un brote de diarrea en más de 30 estados del país.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) en colaboración con Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) revelaron que el brote causado por el parásito está relacionado con la lechuga iceberg rallada de un solo suministrador de México.

"Los consumidores deben evitar consumir lechuga iceberg rallada proveniente de México en los establecimientos de Taco Bell en Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio y West Virginia", indicó la FDA en un aviso.

La CDC ha confirmado 1,644 personas enfermas, incluyendo 94 hospitalizadas tras comer en establecimientos de Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio, y Virginia Occidental entre el 13 de mayo y el 13 de julio, lo que supone 27 veces más los casos de enfermedad por este parásito que los presentados en el mismo lapso del año pasado.

Aunque aún no existe ninguna medida oficial que obligue a la compañía a modificar sus cadenas de suministro, la franquicia aseguró que aplicará la medida de manera indefinida y a nivel nacional a todas las hortalizas potencialmente contaminadas.

También explicó que las reemplazará en menos de 24 horas, según lo informó en un comunicado en redes sociales este viernes.

La CDC informó que este brote supone 27 veces más de los casos de enfermedad por este parásito que los presentados en el mismo lapso del año pasado, y reconoció "la cifra real de enfermedades podría ser mayor" porque las infecciones están "subdiagnosticadas".

Las autoridades han recomendado no comer lechuga iceberg rallada en ninguno de los cinco estados afectados y pidió prestar atención a los síntomas de Cyclospora a quienes las hayan comido en las últimas dos semanas.

Entre los síntomas destacan la diarrea severa y frecuente, junto con pérdida de apetito, pérdida de peso, distensión abdominal, náuseas, fatiga, fiebre baja y vómitos.