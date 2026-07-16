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El infectólogo Alejandro Macías alertó a través de sus redes sociales que el brote de ciclosporiasis, también conocida como "diarrea explosiva", que actualmente afecta a 34 estados de Estados Unidos, podría llegar a México.
El especialista explicó en qué consiste esta enfermedad, cómo se transmite, cuáles son sus síntomas y qué medidas pueden ayudar a prevenirla.
¿Qué es la ciclosporiasis?
De acuerdo con el infectólogo Alejandro Macías, la ciclosporiasis es una infección causada por el parásito Cyclospora cayetanensis, que provoca una diarrea intensa.
"Es un parásito que produce una diarrea muy intensa, explosiva, de esas diarreas que difícilmente te dejan llegar al baño y ahí explotan literalmente", explicó.
El especialista agregó que no es una enfermedad que desaparezca rápidamente y que incluso puede durar varias semanas, especialmente en personas con enfermedades crónicas o con el sistema inmunológico debilitado, como quienes padecen cáncer o sida, por lo que puede representar un problema de salud importante.
¿Cómo se contagia la ciclosporiasis?
La ciclosporiasis se adquiere al consumir alimentos contaminados con el parásito, principalmente verduras de hoja verde como lechuga, perejil o cilantro, cultivadas con agua de riego contaminada.
Alejandro Macías aclaró que la enfermedad no se transmite de persona a persona.
"Si bien ocurre por contaminación fecal, el parásito primero necesita madurar en el ambiente; toma aproximadamente una semana y después contamina el agua de riego", explicó.
Síntomas de la ciclosporiasis
De acuerdo con Cleveland Clinic, los principales síntomas de la ciclosporiasis son:
- Diarrea intensa y acuosa.
- Pérdida del apetito.
- Distensión abdominal, incluyendo gases y eructos.
- Fatiga extrema.
- Fiebre leve.
- Cólicos abdominales.
- Náuseas.
- Vómitos.
Sin embargo, algunas personas infectadas pueden no presentar síntomas.
¿Cómo prevenir la ciclosporiasis?
De acuerdo con Cleveland Clinic, estas son algunas medidas para prevenir la ciclosporiasis:
- Cocinar bien las frutas y verduras, a una temperatura mínima de 158 °F (70 °C).
- Lavar cuidadosamente las frutas y verduras antes de consumirlas.
- Lavarse las manos con agua y jabón después de ir al baño.
- Lavarse las manos con agua y jabón antes de preparar o consumir alimentos.
- Limpiar las superficies y los utensilios utilizados para preparar alimentos.
- Evitar consumir agua sin tratar o utilizarla para cocinar.
- No nadar si se tiene diarrea y esperar al menos dos semanas después de que desaparezcan los síntomas antes de volver a hacerlo.
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¿Hay casos de ciclosporiasis en México?
Alejandro Macías aseguró que ha visto algunos casos de ciclosporiasis en México. No obstante, aclaró que eso no significa que exista un brote nacional, como el que actualmente se registra en Estados Unidos.
El infectólogo exhortó a la población a mantenerse alerta, ya que el diagnóstico requiere estudios específicos y un tratamiento adecuado. Explicó que, si una persona presenta diarrea explosiva, es importante informar al médico para que solicite al laboratorio la búsqueda del parásito.
"No quiero implicar que esté ocurriendo un brote nacional también. Sí es probable que lo lleguemos a tener y hay que estar atentos. Generalmente el laboratorio no lo va a encontrar si no se le avisa. Hay que comentarle al médico para que le diga al laboratorio que lo busque, porque el diagnóstico debe llevar un buen tratamiento. No hay que caer en pánico, pero sí hay que entender que eventualmente pueden llegar los casos a México y a otros lugares de América Latina", explicó.
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