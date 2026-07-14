Autoridades de Puebla detuvieron durante la madrugada de este 14 de julio a Rafael "N", de 67 años, identificado como el presunto responsable de al menos 12 ataques con arma de fuego contra automovilistas en la Vía Atlixcáyotl y otras zonas del estado.

Durante el operativo realizado en el fraccionamiento Santa Fe del municipio de San Andrés Cholula, Rafael "N" presuntamente disparó contra los elementos de seguridad; sin embargo, ninguno resultó herido.

Pero ¿quién es Rafael "N" y cómo lograron las autoridades identificarlo? Aquí te contamos todo lo que se sabe hasta el momento sobre el llamado Tirador de la Atlixcáyotl.

¿Por qué lo apodaron el Tirador de la Atlixcáyotl?

Rafael "N" recibió el apodo de "Tirador de la Atlixcáyotl" debido a que presuntamente disparó contra automovilistas que circulaban por la Vía Atlixcáyotl y zonas cercanas.

El caso cobró notoriedad debido a que durante varios meses se registraron ataques similares contra automovilistas sin que existiera un detenido. De acuerdo con las investigaciones, el ataque más reciente ocurrió el pasado miércoles, cuando el conductor de un Volkswagen Pointer fue agredido mientras circulaba a la altura de Angelópolis.

¿Cómo identificaron al presunto Tirador de la Atlixcáyotl?

De acuerdo con los reportes de la Fiscalía General del Estado de Puebla y la Secretaría de Seguridad Pública, ambas dependencias trabajaron de manera conjunta en la investigación y lograron identificar al presunto agresor gracias al análisis de las cámaras de videovigilancia.

Las autoridades detectaron que un mismo vehículo, el cual circulaba sin placas, aparecía de forma recurrente en distintos ataques.

Además, el fiscal metropolitano José Luis Hernández González explicó que las denuncias ciudadanas también fueron fundamentales para la investigación. En un principio, los hechos parecían casos aislados; sin embargo, tras reconstruir cada uno de los ataques, las autoridades identificaron patrones en las zonas y el modo de operar, lo que permitió avanzar en la localización del sospechoso.

🔴 La @FiscaliaPuebla confirmó la captura de Rafael N el "tirador de la Atlixcáyotl", señalado como el presunto autor de los disparos contra automovilistas en la Vía Atlixcáyotl.



La detención ocurrió durante un operativo en Residencial Santa Fe. pic.twitter.com/zw439bwYhB — Luis Gabriel Velázquez (@soyluisgabriel1) July 14, 2026

¿De qué se le acusa a Rafael "N"?

De acuerdo con El Referente, Rafael "N" enfrenta hasta el momento 10 denuncias en su contra: una por tentativa de homicidio calificado y nueve más por presuntos daños en propiedad ajena y ataques peligrosos.

La denuncia por tentativa de homicidio se originó tras los presuntos disparos contra los elementos de seguridad que participaron en su detención.

¿Qué se sabe sobre la identidad del presunto Tirador de la Atlixcáyotl?

De acuerdo con el medio El Referente, Rafael "N" no cuenta con antecedentes penales y las autoridades investigan si es de origen extranjero. El mismo medio informó que durante su detención fueron aseguradas tres armas cortas semiautomáticas.

Por otra parte, algunos medios y periodistas locales han señalado que el detenido sería de origen español y estaría relacionado con empresas de la industria farmacéutica y del sector gasolinero. También aseguran que sería propietario de un laboratorio de análisis de agua y que previamente habría atacado a tiros una tienda Telcel ubicada en Plaza Vía San Ángel.

#ALMOMENTO El empresario español Rafael Zabalza Veraza sería el presunto tirador de la Vía Atlixcáyotl detenido esta mañana.



Cubre el perfil: atacó hace tiempo a tiros la tienda Telcel ubicada en Plaza Vía San Ángel.



Fuentes extraoficiales me lo confirman. pic.twitter.com/m7Rwe7nv6g — Erick Becerra (@erickbecerra1) July 14, 2026

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado de Puebla no ha confirmado oficialmente estas versiones ni ha informado si Rafael "N" está vinculado con esos hechos.