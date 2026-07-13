Emma Coronel acaparó la atención durante la reciente edición del Belico Fest, llevado a cabo en Los Ángeles este fin de semana, con line up de alto perfil como el cantante Tito Double P.

La esposa de Joaquín El Chapo Guzmán fue el centro de atención al llegar al festival luciendo más glamorosa y bella que nunca con un look urbano que destacó su trabajada silueta. Fue captada luciendo un crop top negro brillante de escote corazón, a juego con un pantalón tipo cargo con detalles de olanes sobre las piernas.

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Combinó el conjunto con una gargantilla negra con plateado, pendientes circulares y un reloj de pulsera, así como zapatos grises.

Coronel destacó su belleza con maquillaje que le dio efecto mate a su piel, labial nude, sombras oscuras en los párpados y delineador negro; lució su cabellera espesa peinada en media cola alta con mechones peinados en los costados de la cara.

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Durante el festival, Emma Coronel estuvo con la cantante y una de sus amigas más cercanas Mariel 'La abogada'; también fue vista disfrutando de la presentación de otros cantantes de corridos tumbados como Tito Double P, Gerardo Ortiz y Santa Fe Klan.

Subió al escenario del BMO Stadium para saludar a los asistentes, en especial a todos aquellos originarios de Sinaloa, Guerrero y Jalisco: “¿Cómo está mi gente de México? ¿Cómo está mi gente de Sinaloa? (...) y Guerrero, Jalisco, Michoacán, Durango”.

Tras saludar, los fans la ovacionaron y gritaron el nombre del capo de la droga con quien Emma sigue casada.

Previo al festival, la celebridad contó en redes sociales que había sido invitada por la misma organización, incluso le envió un paquete de accesorios y mercancía oficial para su asistencia.

Su aparición en público ocurre después de celebrar a lo grande su cumpleaños número 37 en California. El pasado 2 de julio llenó sus redes sociales de felicitaciones enviadas por sus amigos más cercanos y colaboradores en el mundo de la moda, además de familia que sigue viviendo en México como su hermana Claudia Coronel, quien le escribió: “Aunque hoy no podamos abrazarnos, la distancia separa nuestros caminos, pero nunca nuestro amor”.

Asimismo, la diseñadora April Black Diamond, con quien Emma ha colaborado como modelo, la felicitó con un video en el que Coronel aparece en las vallas publicitarias de Times Square, Nueva York, modelando los vestidos de novia que hace.