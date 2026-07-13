Obtener la ciudadanía estadounidense por naturalización es uno de los objetivos más importantes para millones de residentes permanentes en Estados Unidos. Este proceso permite que una persona nacida en otro país adquiera todos los derechos y responsabilidades de un ciudadano estadounidense, siempre que cumpla con los requisitos establecidos por la Ley de Inmigración y Nacionalidad.

Aunque el trámite puede parecer complejo, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) ha establecido un procedimiento compuesto por 10 pasos. Antes de iniciar la solicitud, es importante saber que los aspirantes deben demostrar una residencia permanente continua, aprobar exámenes de inglés, historia y civismo, además de acreditar buena conducta moral, cumplimiento de obligaciones fiscales y ausencia de antecedentes que impidan la naturalización.

Requisitos básicos para solicitar la naturalización

Los interesados deben verificar que cumplen con las condiciones de elegibilidad. Entre los requisitos más comunes se encuentran:

Haber sido residente permanente legal durante al menos cinco años.

Haber sido residente permanente durante tres años si está casado con un ciudadano estadounidense.

Cumplir con los periodos mínimos de permanencia física en Estados Unidos.

Demostrar conocimientos básicos del idioma inglés.

Aprobar los exámenes de historia y educación cívica.

Mantener una conducta moral adecuada.

Estar al corriente con las obligaciones fiscales.

En algunos casos, haber prestado servicio calificado en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

Los 10 pasos para obtener la ciudadanía americana

Paso 1. Verifica si ya eres ciudadano estadounidense

Antes de iniciar una solicitud de naturalización, es importante determinar si en realidad ya se cuenta con la ciudadanía. Algunas personas la adquieren al nacer en territorio estadounidense o por ser hijos de ciudadanos estadounidenses, incluso si nacieron en el extranjero.

Paso 2. Confirma que eres elegible

El siguiente paso consiste en revisar si se cumplen todos los requisitos exigidos por USCIS. La vía más común es haber mantenido la residencia permanente durante cinco años. También pueden calificar quienes cumplen tres años de residencia y están casados con un ciudadano estadounidense, así como ciertos miembros de las Fuerzas Armadas.

Paso 3. Prepara el Formulario N-400

Una vez confirmada la elegibilidad, debe completarse el Formulario N-400, Solicitud de Naturalización. Además, será necesario reunir documentación de respaldo, como:

Copia de la Green Card.

Certificado de matrimonio, cuando corresponda.

Formulario N-426 para solicitantes con servicio militar.

Evidencia laboral.

Fotografías tipo pasaporte, si son requeridas.

Paso 4. Presenta la solicitud

El Formulario N-400 debe enviarse a USCIS junto con la documentación y los pagos correspondientes. Después de recibir la solicitud, la agencia emite un comprobante de recepción que permite dar seguimiento al caso.

Paso 5. Acude a la cita biométrica

Si la solicitud continúa avanzando, USCIS programará una cita para la toma de datos biométricos. En esta etapa se registran huellas digitales, fotografía y firma del solicitante, información que será utilizada para la verificación de antecedentes.

Paso 6. Realiza la entrevista y los exámenes

Uno de los momentos más importantes del proceso es la entrevista de naturalización. Durante esta cita, un oficial revisará la información presentada en la solicitud y evaluará los conocimientos de inglés, historia y educación cívica de Estados Unidos.

Paso 7. Recibe la decisión de USCIS

Tras concluir la entrevista y los exámenes, USCIS notificará por escrito si la solicitud fue aprobada, continúa en revisión o fue denegada. Quienes no aprueben alguna de las pruebas generalmente tienen una segunda oportunidad para presentarlas.

Paso 8. Espera la invitación a la ceremonia

Los solicitantes aprobados recibirán una notificación para asistir a la ceremonia de naturalización, evento que marca la etapa final del proceso.

Paso 9. Toma el Juramento de Lealtad

La ciudadanía no se adquiere oficialmente hasta realizar el Juramento de Lealtad a los Estados Unidos. Durante la ceremonia, los nuevos ciudadanos se comprometen a respetar la Constitución y las leyes del país.

Al finalizar, reciben su Certificado de Naturalización, documento que debe revisarse cuidadosamente para confirmar que todos los datos son correctos.

Paso 10. Conoce tus derechos y responsabilidades

Convertirse en ciudadano implica nuevas oportunidades, pero también obligaciones. Por ello, USCIS recomienda que los nuevos ciudadanos se informen sobre los derechos y deberes que adquieren con su nueva condición legal.

Beneficios de convertirse en ciudadano estadounidense

La naturalización ofrece ventajas significativas, entre ellas:

Obtener un pasaporte estadounidense.

Votar en elecciones federales, estatales y locales.

Aspirar a determinados cargos públicos.

Acceder a empleos gubernamentales.

Participar en jurados.

Solicitar ciertos programas de becas y apoyos federales.

Patrocinar la residencia de familiares extranjeros.

Garantizar la permanencia en Estados Unidos sin riesgo de deportación.

Facilitar la adquisición de ciudadanía para hijos menores de edad que cumplan con los requisitos legales.

Además, después de la ceremonia de naturalización es recomendable actualizar el estatus migratorio ante la Administración del Seguro Social para evitar problemas laborales y de verificación de empleo.

Las obligaciones de un ciudadano estadounidense

La ciudadanía también implica compromisos con el país, entre los que destacan:

Apoyar y defender la Constitución.

Participar en el proceso democrático mediante el voto.

Respetar las leyes federales, estatales y locales.

Respetar los derechos y opiniones de otras personas.

Participar activamente en la comunidad.

Declarar y pagar impuestos de forma puntual.

Servir en un jurado cuando sea requerido.

Defender al país si las circunstancias lo exigen.

Existen distintas rutas para obtener la ciudadanía estadounidense, ya sea por matrimonio, por vínculos familiares, por servicio militar o tras cumplir cinco años como residente permanente legal.