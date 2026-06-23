El gobierno de Donald Trump presentó una propuesta para modificar de manera significativa las tarifas relacionadas con el proceso de naturalización en Estados Unidos.

El plan contempla un incremento sustancial en los costos que deben pagar los residentes permanentes que buscan obtener la ciudadanía, además de eliminar apoyos económicos destinados a personas de bajos ingresos.

De acuerdo con la iniciativa del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), las solicitudes de naturalización en formato papel pasarían de costar de $760 a $1,330 dólares, mientras que las tramitadas en línea subirían de $710 a $1,280 dólares.

Asimismo, se plantea elevar en $645 dólares las tarifas para quienes soliciten la revisión de una negativa en su proceso. Estos cambios representan un aumento considerable en comparación con los costos actuales.

Otro de los puntos clave de la propuesta es la eliminación de las exenciones y reducciones de pago para solicitantes con recursos limitados. Actualmente, las personas cuyos ingresos familiares no superan el 400 % del nivel de pobreza federal pueden acceder a tarifas reducidas, pero esta posibilidad desaparecería si la medida se aprueba.

La única excepción que se mantendría sería para miembros de las fuerzas armadas que soliciten la ciudadanía.

USCIS justificó que los ajustes buscan cubrir el costo total del procesamiento de solicitudes, especialmente ante políticas más estrictas de Trump. La propuesta aún no entra en vigor, ya que debe pasar por un periodo de consulta pública de 60 días antes de su posible aprobación.

Hace poco, USCIS anunció que ahora tendrá el poder de rechazar o denegar una solicitud de beneficio migratorio si posteriormente detecta que no cuenta con una firma válida, incluso si ya había sido aceptada inicialmente para su procesamiento.

Esto modifica el enfoque tradicional, ya que antes el análisis de los requisitos formales, como la firma, se concentraba principalmente en la etapa inicial de recepción. Con esta actualización, la validez de la firma podrá revisarse en fases posteriores del proceso.

Según el documento del Registro Federal, el Departamento de Seguridad Nacional busca fortalecer el cumplimiento de los requisitos regulatorios en las solicitudes de beneficios migratorios, garantizando una aplicación “más estricta” de las reglas existentes sobre firmas.

La finalidad también es aclarar los procedimientos de USCIS en casos donde una solicitud no cumple con estos requisitos, proporcionando una base para tomar decisiones de rechazo o denegación.

La nueva disposición implica que cumplir con los requisitos formales ya no es solo necesario al inicio del trámite, sino durante todo el proceso. En términos prácticos:

Una solicitud puede avanzar inicialmente, pero ser rechazada o negada más adelante si se detecta que la firma no cumple con los criterios.

USCIS tendrá discrecionalidad para decidir si procede a rechazar o denegar el caso.

Se refuerza la importancia de cumplir con todos los requisitos desde el momento de la presentación.

El documento enfatiza que esta medida busca asegurar una mejor aplicación de las normas, particularmente en lo relacionado con la autenticidad y validez de las firmas en los documentos.