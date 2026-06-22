México disputará su siguiente partido de la fase de grupos este miércoles 24 de junio a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Ciudad de México.

Por ello, trabajadores y estudiantes de la Ciudad de México se preguntan si habrá suspensión de clases, como sucedió anteriormente con el partido contra Corea del Sur. Acá te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿Cuándo jugará México contra Chequia?

La Selección Mexicana jugará su tercer partido del Mundial luego de la victoria ante Corea del Sur (1-0), este miércoles 24 de junio a las 19:00 horas (tiempo del centro de México). El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Ciudad de México.

¿Se suspenderán las clases el 24 de junio por el partido México vs. Chequia?

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP), este miércoles 24 de junio se suspenderán las clases en escuelas públicas y privadas únicamente en la Ciudad de México. La suspensión de clases en CDMX aplicará, hasta el momento, para los siguientes niveles educativos:

Preescolar

Primaria

Secundaria

Lo anterior con la finalidad de facilitar el tránsito vehicular y evitar el colapso de las principales vialidades de la ciudad y con el objetivo de que los capitalinos puedan disfrutar de la fiesta futbolera.

¿En qué turnos aplica la suspensión de clases en CDMX?

La suspensión de clases en CDMX aplicará para todos los turnos y los niveles educativos señalados por la SEP, de acuerdo con el reciente decreto del Diario Oficial de la Federación (DOF).

¿Habrá Home Office para el partido de México vs. Chequia?

Sí. Para el partido México vs. Chequia, el Gobierno ha exhortado a las empresas de los sectores público y privado a implementar el home office u otras modalidades de teletrabajo en las actividades administrativas no esenciales y que no requieren asistir físicamente al lugar de trabajo. Esto, de acuerdo con el decreto publicado en el DOF el pasado 16 de junio.

Sin embargo, para el sector privado la medida es una exhortación y no una obligación.

“Con el objetivo de contribuir a la movilidad urbana, la seguridad vial, la continuidad de las actividades administrativas y la eficiencia en la prestación del servicio público, se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para que, en el ámbito de sus respectivas competencias y de conformidad con las necesidades del servicio, implementen esquemas de teletrabajo, trabajo a distancia modalidades flexibles de organización laboral respecto de las personas servidoras públicas adscritas a los centros de trabajo ubicados en la Ciudad de México”, apunta el documento.

¿Habrá clases el 26 de junio? Esto dice el calendario de la SEP

Los estudiantes tendrán dos días de asueto esta semana, pues el viernes 26 de junio no habrá clases para los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria debido a que se trata del último viernes del mes, día que la SEP ha establecido para llevar a cabo el Consejo Técnico Escolar (CTE).

Esta suspensión aplicará a nivel nacional, no sólo a la CDMX como el miércoles 24.