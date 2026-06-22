En su sexto Mundial, Messi, el astro argentino, anotó a los 38 minutos del encuentro ante Austria que se disputaba el lunes en el Estadio de Dallas por el Grupo J, y amplió a 17 su cosecha de goles desde que debutó en la competencia en la edición de 2006.

De esta forma, el argentino superó al alemán Miroslav Klose (16), dueño del rércord desde el Mundial 2014. Lo siguen el brasileño Ronaldo (15), el alemán Gerd Muller y el francés Kylian Mbappé (14).

Asistido por el lateral Facundo Medina, Messi le pegó a la carrera desde el borde del área para batir al arquero austriaco Alexander Schlager.

No parecía que este sería el día para batir el récord. Messi falló un penal a los nueve minutos, sancionado por la falta de Stefan Posch sobre el artillero Lautaro Martínez. Fue el tercero que malogró de siete ejecuciones de la pena máxima en los mundiales: desperdició otro ante Islandia en 2018 y contra Polonia en 2022, ambos en la primera fase.

A punto de cumplir los 39 años, Messi había igualado a Klose con un hat-trick para la victoria 3-0 ante Argelia en el debut.

La Pulga se estrenó en las redes mundialistas con 18 años al aportar uno en la goleada 6-0 ante Serbia y Montenegro en 2006, el que fue su debut absoluto en la competencia.

Se reivindicó de la sequía de goles en Sudáfrica 2010 con cuatro anotaciones en la primera ronda de Brasil 2014. En Rusia 2018 celebraría uno en la misma instancia.

Su mejor faceta goleadora llegaría en Qatar 2022, con siete goles para guiar a la Albiceleste a su tercera estrella. Fue el primer certamen en el que Messi anotó en la fase eliminatoria, incluido un doblete en la final contra Francia.

El capitán argentino es además el jugador con más partidos disputados en la historia de la Copa del Mundo (28) y podría establecer una nueva marca de triunfos —junto a Klose suman 17 cada uno— en la Copa del Mundo si Argentina vence a Austria.