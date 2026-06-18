El veterano Cristiano Ronaldo, que a sus 41 años está en el ocaso de su carrera, jugó todo el partido de Portugal contra la República Democrática del Congo, pero apenas aportó al ataque de la selección, al punto que algunos ya cuestionan su titularidad.

Las mayores críticas llegaron del Reino Unido. El exdelantero Chris Sutton, ahora comentarista de BBC Radio, aseguró que el seleccionador Roberto Martínez "tiene miedo de sacarlo" del equipo y que "no es el que manda" en la selección.

La RD Congo admitió que no prepararon nada concreto para detener a Ronaldo.

Con un "enorme respeto", el centrocampista Ngal'ayel Mukau aseguró que "ya no es el mismo jugador que antes y que ahora es mayor (...) A su edad, ya no puede esforzarse como antes , pero le tengo un enorme respeto".

Quizás a Ronaldo le pesó el hecho de que fuera la última de las grandes superestrellas en entrar en liza y que todas ellas (salvo Yamal por la lesión) ya han dejado su huella en este Mundial, empezando por Lionel Messi, su archirrival durante las dos últimas décadas.

El argentino marcó el martes los tres goles de la Albiceleste en el triunfo frente a Argelia, igualando además el récord de máximo goleador de la historia del torneo que tenía hasta ese momento el alemán Miroslav Klose, con 16 realizaciones.

Otros, como el francés Kylian Mbappé, el noruego Erling Haaland y el inglés Harry Kane contribuyeron con dos goles cada uno a las victorias de sus equipos.

Incluso Vinicius marcó, aunque Brasil no pudiera derrotar a Marruecos, vigente campeona africana y semifinalista en Qatar 2022.