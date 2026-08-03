En las últimas semanas Ariana Grande ha sido tema de conversación en redes sociales y en la prensa internacional por su apariencia física y por la preocupación que le ha generado a sus fanáticos debido a su delgadez extrema.

La actriz Jameela Jamil se pronunció al respecto y advirtió que la cantante podría estar muriendo debido a su bajo peso y posibles problemas de salud relacionados. ¿Qué dijo? Sigue leyendo para conocer los detalles.

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Hace unos días, tras el estreno del videoclip de Petal de Ariana, la actriz y comediante Jameela Jamil encendió la polémica entre los fanáticos de la cantante al sugerir que su apariencia física es preocupante y que posiblemente está muriendo sin que nadie le ayude.

“Esta pobre mujer posiblemente se esté muriendo delante de nosotros. Este atuendo está diseñado para acentuar la delgadez con fines de debate”, dijo la comediante en sus redes sociales. “Su equipo es totalmente irresponsable por no haberla alejado de esta imagen tan perjudicial que sus jóvenes ven tan idealizada”, agregó.

“Reza para que Ariana se recupere”, pidió en otra publicación después de encender el debate.

La protagonista de The Good Place y Marry Me, quien ha hablado públicamente sobre su lucha contra la anorexia, aseguró que su intención nunca fue atacar a Ariana Grande, sino alertar sobre la salud de la cantante y el impacto que este tipo de imágenes pueden tener entre millones de jóvenes que la siguen en todo el mundo.

Las declaraciones dividieron a los fanáticos. Mientras algunos respaldaron la preocupación de Jameela Jamil y consideraron necesario abrir una conversación sobre los trastornos alimenticios y los estándares de belleza, otros la acusaron de proyectar su propia experiencia sobre Ariana Grande y de especular sin conocer la situación real de la celebridad.

Entre las críticas más repetidas estuvieron quienes señalaron que Ariana ha manifestado en varias ocasiones que los comentarios sobre su cuerpo afectan profundamente su salud mental y pidieron dejar de opinar sobre su apariencia física.

Jameela Jamil comments on Ariana Grande’s appearance in her recently released ‘Petal’ music video, stating that her outfit was designed to emphasize on Ariana’s weight for discourse.



“This poor woman is possibly dying right in front of us. This outfit is designed to accentuate… pic.twitter.com/GPXOslQKWI — sitcom crave (@sitcomcrave) August 1, 2026

En torno a esto Jamil aceptó no conocer los detalles sobre la salud física y mental de Ariana, pero insistió que la intérprete de 7 rings y We Can’t Be Friends podría estar en peligro y nadie lo está notando. Asimismo, recordó su experiencia con los desórdenes alimenticios y las ocasiones que estuvo al borde de la muerte por anorexia.

La polémica surgió apenas días después del estreno del videoclip de Petal, donde Ariana Grande interpreta a Pepper, una aspirante a estrella que enfrenta constantes rechazos en audiciones antes de protagonizar una violenta escena cargada de crítica hacia la industria del entretenimiento.

Aunque el video fue elogiado por su mensaje, gran parte de la conversación en redes sociales terminó enfocándose en el aspecto físico de la cantante. Algunos usuarios expresaron preocupación por su extrema delgadez, mientras otros defendieron que comentar sobre el cuerpo de una persona sólo contribuye al acoso.

En medio de la polémica, el equipo de Ariana Grande anunció que la intérprete planea tomarse un descanso cuando concluya su gira Eternal Sunshine el próximo 1 de septiembre en Londres.

Según el comunicado, la decisión responde al desgaste provocado por el constante escrutinio público sobre su apariencia, un tema que la intérprete ha señalado en diversas ocasiones como una de las situaciones más difíciles que ha enfrentado durante su carrera.