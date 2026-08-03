Para miles de viajeros mexicanos, una de las mayores preocupaciones antes de volar a Estados Unidos es enfrentar el control migratorio sin hablar inglés. Sin embargo, no saber el idioma no es motivo para que te nieguen la entrada al país.

De acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), todos los viajeros que llegan a un puerto de entrada, incluido un aeropuerto internacional, son inspeccionados por oficiales migratorios para verificar el cumplimiento de las leyes de inmigración y aduanas.

¿Es obligatorio hablar inglés para entrar a Estados Unidos?

No. Estados Unidos recibe diariamente a viajeros de todo el mundo y CBP cuenta con políticas para comunicarse con personas que tienen dominio limitado del inglés. La agencia incluso dispone de un Plan de Acceso Lingüístico diseñado para brindar asistencia a viajeros de distintos idiomas y garantizar una comunicación efectiva durante los procesos oficiales.

En otras palabras, un turista, estudiante o visitante de negocios puede ser admitido aunque no hable inglés, siempre y cuando cumpla con los requisitos migratorios correspondientes.

¿Qué ocurre durante la entrevista con Migración?

Al aterrizar, un oficial de CBP puede hacer preguntas para confirmar tu identidad, el motivo de tu viaje y el tiempo que permanecerás en el país. Todos los viajeros que llegan a Estados Unidos están sujetos a este proceso de inspección.

Las preguntas suelen estar relacionadas con:

Motivo del viaje.

Lugar donde te hospedarás.

Duración de la estancia.

Personas que visitarás.

Artículos o dinero que llevas contigo.

Si no entiendes una pregunta, lo más recomendable es indicarlo de forma respetuosa en español o decir una frase sencilla como: "Spanish, please".

¿Hay oficiales que hablen español?

En muchos aeropuertos internacionales de Estados Unidos hay oficiales bilingües o mecanismos de interpretación para facilitar la comunicación con viajeros que no dominan el inglés. Además, la política de acceso lingüístico de CBP contempla el uso de recursos de traducción e interpretación para personas con conocimiento limitado del idioma inglés.

El español es uno de los idiomas más comunes entre los viajeros que llegan desde América Latina, por lo que en numerosos puntos de entrada existe personal capacitado para atender a hispanohablantes.

¿Pueden negarte la entrada por no hablar inglés?

No existe una regla que establezca que una persona debe hablar inglés para ingresar a Estados Unidos. Lo que determina la admisión es que el viajero sea elegible para entrar conforme a las leyes migratorias y que pueda acreditar el propósito legítimo de su visita.

Sin embargo, sí puede haber retrasos si resulta difícil verificar información básica sobre el viaje. Por ello es recomendable llevar a la mano documentos como:

Pasaporte vigente.

Visa válida (si aplica).

Reservación de hotel.

Boleto de regreso o itinerario.

Dirección donde te alojarás.

Información de contacto de familiares o amigos que visitarás.

Estos documentos pueden ayudar a responder preguntas incluso si existe una barrera de idioma.

Consejos si no hablas inglés

Antes de viajar, considera estas recomendaciones:

Lleva anotada la dirección de tu hotel o alojamiento.

Guarda en tu teléfono reservas, boletos y comprobantes.

Ten a la mano los datos de contacto de las personas que visitarás.

Responde siempre con sinceridad.

No inventes respuestas si no entiendes una pregunta; solicita ayuda lingüística.

No hablar inglés al aterrizar en Estados Unidos puede generar nervios, pero no es un impedimento para ingresar al país. CBP cuenta con políticas y herramientas para comunicarse con viajeros de distintos idiomas, incluido el español, y lo más importante es presentar documentación válida, decir la verdad sobre el motivo del viaje y seguir las indicaciones de los oficiales.

Si no hablas inglés o no entiendes alguna pregunta, puedes informar al oficial que hablas español. CBP dispone de recursos de asistencia lingüística para personas con dominio limitado del inglés, por lo que puede buscar la manera de comunicarse contigo durante el proceso de inspección.