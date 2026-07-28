La licencia permanente de la Ciudad de México sigue siendo uno de los trámites más buscados por los automovilistas. Durante agosto 2026, miles de personas intentarán obtener una cita para tramitar este documento que elimina la necesidad de renovar la licencia Tipo A cada tres años. ¿Sabes cómo sacar cita? Aquí te compartimos el paso a paso, los requisitos que debes cumplir y el precio a pagar.

Las autoridades de la CDMX ya anunciaron que el trámite de la licencia permanente estará disponible para lo que resta de 2026, por lo que ya no se podrá expedir dicho documento en 2027. Ante esta noticia, miles de automovilistas que aún no tienen su licencia permanente ya buscan cita desesperadamente.

¿Cómo sacar cita para la licencia permanente de la CDMX en agosto de 2026?

El trámite se realiza principalmente a través del portal oficial de la Secretaría de Movilidad (SEMOVI). Los pasos son los siguientes:

PASO 1 . Ingresa al portal oficial de la Licencia Permanente.

PASO 2 . Inicia sesión con tu cuenta Llave CDMX o crea una si aún no la tienes.

PASO 3 . Verifica que no tengas adeudos o restricciones para realizar el trámite.

PASO 4 . Genera el pago de derechos o la línea de captura.

PASO 5 . Si es tu primera licencia permanente, agenda una cita para realizar el Curso Teórico de Conducción.

PASO 6 . Una vez validado el pago, agenda tu cita para acudir al módulo de SEMOVI o a alguno de los Centros de Servicio de Tesorería autorizados para la impresión del plástico.

¿Cuánto cuesta la licencia permanente en 2026?

El precio oficial de la licencia permanente Tipo A es de $1,500 pesos y corresponde a un pago único.

¿Cuáles son los requisitos para tramitar la licencia permanente?

En términos generales, deberás presentar:

Identificación oficial vigente .

. Comprobante de domicilio de la Ciudad de México o del Estado de México.

Cuenta activa de Llave CDMX .

. Comprobante del pago de derechos.

No tener sentencias por delitos relacionados con hechos de tránsito ni sanciones que impidan el trámite , conforme a los criterios establecidos por la autoridad.

, conforme a los criterios establecidos por la autoridad. Si es la primera vez que obtienes la licencia permanente, aprobar el Curso Teórico de Conducción.

¿Quiénes deben hacer el curso teórico?

El curso es obligatorio para quienes tramitan la licencia permanente por primera vez.

¿Dónde puedo acudir a mi cita?

Después de completar el trámite en línea y reflejarse el pago, podrás elegir la fecha, el horario y el módulo donde deseas acudir.

Las citas pueden programarse en:

-Módulos de Control Vehicular y Licencias de la SEMOVI.

-Centros de Servicio de Tesorería autorizados para este trámite.