Los adultos mayores mexicanos que planean viajar a Estados Unidos suelen preguntarse si la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) ofrece algún beneficio para reducir el costo de la visa americana. Sin embargo, aunque este organismo cuenta con numerosos convenios y descuentos en diversos servicios dentro de México, no existe un apoyo económico para el trámite de la visa estadounidense.

La llamada visa láser o Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC) es uno de los documentos más utilizados por mexicanos que visitan Estados Unidos por turismo, compras, visitas familiares, negocios o incluso tratamientos médicos. Se trata de una tarjeta del tamaño de una credencial bancaria que funciona tanto como identificación fronteriza como visa de turista.

Además de contener los datos personales del viajero, la tarjeta incorpora tecnología de seguridad que permite a las autoridades estadounidenses verificar la identidad y ciudadanía de quien la porta. Generalmente tiene una vigencia de 10 años y permite estancias temporales en territorio estadounidense, siempre sujetas a las condiciones establecidas por los agentes migratorios en el punto de ingreso.

¿Hay descuento de INAPAM para la visa láser?

No. La credencial del INAPAM no otorga descuentos para tramitar la visa americana de turista B1/B2, incluyendo la visa láser.

Esto se debe a que las tarifas migratorias son establecidas directamente por el Departamento de Estado de Estados Unidos y deben ser pagadas en su totalidad por todos los solicitantes, independientemente de su edad. Los beneficios del INAPAM únicamente aplican en establecimientos, comercios e instituciones que participan en los convenios del programa dentro de México.

¿Qué es el INAPAM?

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores es una dependencia del Gobierno de México encargada de promover el bienestar y los derechos de las personas de 60 años o más.

A través de acuerdos con empresas y organismos públicos, ofrece descuentos en áreas como:

Transporte.

Salud.

Medicamentos.

Alimentación.

Actividades culturales.

Pago de agua.

Predial.

Servicios recreativos.

Sin embargo, estos beneficios no incluyen trámites migratorios realizados por gobiernos extranjeros.

¿Cuánto cuesta la visa láser en 2026?

El costo de la solicitud de la visa americana de turista B1/B2, bajo la cual se emite la visa láser para ciudadanos mexicanos, es de: 185 dólares estadounidenses.

Esta cuota es obligatoria, no reembolsable y no transferible, incluso si la visa es negada.

¿Quién puede obtener la visa láser?

La Embajada de Estados Unidos señala que la Tarjeta de Cruce Fronterizo únicamente puede ser expedida a ciudadanos mexicanos que realicen el trámite utilizando un pasaporte mexicano vigente.

El proceso debe realizarse en alguno de los consulados estadounidenses ubicados en México o en la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México.

¿Para qué sirve la visa láser?

La visa láser puede utilizarse para:

Turismo.

Compras.

Visita a familiares y amigos.

Asistencia a convenciones y conferencias.

Actividades de negocios permitidas.

Tratamientos médicos.

No está autorizada para:

Trabajar en Estados Unidos.

Estudiar en instituciones estadounidenses.

Ventajas de la visa láser

Una de sus principales ventajas es que permite cruzar la frontera terrestre sin necesidad de presentar el pasaporte, siempre que se respeten ciertos límites geográficos y temporales.

Los límites permitidos son:

25 millas en Texas y California.

55 millas en Nuevo México.

75 millas en Arizona.

Además, la estancia no debe exceder los 30 días. Si el viaje será más largo o se visitarán otras zonas del país, será necesario presentar el pasaporte mexicano y solicitar el permiso I-94 correspondiente.

¿Se puede viajar en avión con la visa láser?

Sí. La Tarjeta de Cruce Fronterizo también puede utilizarse para ingresar a Estados Unidos por vía aérea.

No obstante, en este caso sí es obligatorio presentar el pasaporte mexicano vigente, ya que la BCC funciona como una visa B1/B2 tradicional cuando se acompaña de dicho documento.

Cómo tramitar la visa láser paso a paso

1. Completar el formulario DS-160

El primer paso consiste en llenar la solicitud electrónica DS-160, donde se proporciona información personal, laboral, familiar y datos relacionados con el viaje.

2. Registrarse en el sistema de visas

Después de completar el DS-160, es necesario crear una cuenta en el sistema oficial de citas para seguimiento del trámite y programación de entrevistas.

3. Realizar el pago

El solicitante deberá cubrir la tarifa de 185 dólares mediante los métodos autorizados por el sistema de visas.

4. Programar las citas

Una vez validado el pago se podrán agendar:

Cita en el Centro de Atención al Solicitante (CAS) .

. Entrevista en la Embajada o Consulado de Estados Unidos.

5. Elegir el lugar de entrega

El sistema solicitará seleccionar dónde se desea recoger la visa aprobada, ya sea en un CAS o mediante una sucursal DHL participante.

6. Acudir al CAS y a la entrevista

En el CAS se toman huellas digitales y fotografía. Posteriormente se realiza la entrevista consular, durante la cual un oficial determinará si la visa es aprobada o rechazada.

7. Recoger la visa

Si la solicitud es aprobada, el documento será enviado al punto de entrega seleccionado. Aunque los tiempos pueden variar, la entrega suele realizarse entre tres y cuatro semanas después de la entrevista.

¿Existen beneficios para adultos mayores?

Aunque no hay descuentos en el pago de la visa, algunas personas mayores podrían recibir consideraciones especiales en casos relacionados con enfermedades o discapacidades que dificulten presentarse personalmente. Cada situación es evaluada de manera individual por las autoridades consulares, quienes tienen la última decisión sobre cualquier exención o requisito adicional.

Para los adultos mayores que planean visitar Estados Unidos, la recomendación es considerar que el costo de la visa debe cubrirse de forma completa, incluso si cuentan con credencial del INAPAM, ya que actualmente no existe ningún descuento oficial para este trámite.