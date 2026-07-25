La credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) continúa siendo uno de los apoyos más buscados por las personas de la tercera edad, ya que ofrece descuentos en transporte, farmacias, supermercados, servicios de salud, restaurantes, actividades culturales y otros establecimientos en todo México. Con el inicio de agosto de 2026, miles de personas buscan saber qué edad se necesita para sacar la tarjeta del INAPAM, cuáles son los requisitos, qué documentos deben presentar y dónde realizar el trámite. ¡Te contamos todos estos detalles.

Primero, es importante que sepas que para sacar la tarjeta INAPAM no es necesario esperar a cumplir 65 años ni estar inscrito en la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores para obtener la credencial.

¿Qué edad se necesita para sacar la tarjeta del INAPAM en agosto 2026?

La edad mínima para tramitar la credencial del INAPAM es de 60 años cumplidos. Una vez que alcanzas esa edad, puedes iniciar el trámite sin importar si trabajas, estás jubilado, pensionado o recibes algún programa social.

¿Cuáles son los requisitos para tramitar la tarjeta del INAPAM en agosto?

Para solicitar la credencial del INAPAM debes presentar la documentación que solicitan los módulos de atención:

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte u otro documento válido)

Acta de nacimiento

CURP actualizada

Comprobante de domicilio reciente (generalmente con una antigüedad no mayor a seis meses)

Una fotografía tamaño infantil.

¿Dónde tramitar la tarjeta del INAPAM?

La credencial puede tramitarse en los módulos de afiliación del INAPAM distribuidos en todo el país; da clic AQUÍ para ubicar el más cercano a tu domicilio.

¿Cómo sacar la tarjeta del INAPAM? Paso a paso

Reúne toda la documentación requerida. Acude al módulo del INAPAM más cercano Entrega tus documentos al personal Espera la revisión de la información Si todo está correcto, recibirás tu credencial.

¿Cuánto cuesta la credencial del INAPAM?

El trámite es completamente gratuito. Ningún servidor público o gestor puede cobrar por tramitar la tarjeta del INAPAM.

¿Qué beneficios ofrece la tarjeta del INAPAM?

La credencial permite acceder a descuentos y beneficios en miles de establecimientos afiliados en México, entre ellos:

Transporte terrestre en rutas participantes.

Farmacias.

Consultas médicas y algunos servicios de salud.

Restaurantes.

Tiendas de autoservicio.

Ópticas.

Eventos culturales.

Museos.

Actividades recreativas.

Servicios jurídicos y asesorías en algunos casos.

¿Se puede sacar la tarjeta del INAPAM antes de cumplir 60 años?

No. La ley establece que el beneficio está dirigido a personas adultas mayores de 60 años o más, por lo que no es posible tramitar la credencial antes de cumplir esa edad.