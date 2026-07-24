¿Vas a tramitar tu pasaporte mexicano y tienes dudas sobre qué documentos necesitarás? Mucho se habla de la CURP biométrica, pero mantente tranquilo porque no la requieres para tramitar el pasaporte.

De acuerdo con la información oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la CURP biométrica no forma parte de los documentos obligatorios para tramitar o renovar el pasaporte mexicano. De hecho, hace poco se redujeron los requisitos.

Para obtener el pasaporte mexicano es necesario acreditar la nacionalidad mexicana y presentar una identificación oficial vigente. En caso de que la nacionalidad no pueda verificarse a través de las bases de datos gubernamentales, el solicitante deberá presentar documentación adicional que la compruebe.

Entre los documentos que puedes presentar están:

Acta de nacimiento expedida por la oficina del registro civil mexicano o por oficina consular;

Certificado de nacionalidad mexicana;

Declaratoria de nacionalidad mexicana por nacimiento;

Carta de naturalización;

Cédula de identidad ciudadana, o

Certificado de matrícula consular.

Asimismo, las autoridades han reiterado que la incorporación de datos biométricos a la CURP no condiciona la expedición del pasaporte ni otros trámites migratorios relacionados con la obtención de este documento.

¿Qué es la CURP biométrica?

La CURP biométrica es una versión reforzada de la Clave Única de Registro de Población que incorpora elementos de identificación personal como fotografía, huellas dactilares, escaneo de iris y otros datos biométricos. Su objetivo es fortalecer los mecanismos de identificación de las personas y reducir riesgos de suplantación de identidad.

¿Para qué trámites se utiliza?

La CURP biométrica está diseñada para servir como medio de identificación en diversos procedimientos administrativos y gubernamentales. Entre sus principales usos se encuentran:

Acreditar la identidad ante instituciones públicas.

Facilitar trámites y servicios gubernamentales.

Verificar datos personales de manera más segura.

Fortalecer los mecanismos de identificación oficial.

Utilizarse como documento de identificación cuando el ciudadano decida presentarlo.

Pese a ello, las autoridades han aclarado que no es un requisito obligatorio para obtener el pasaporte mexicano.

Costos del pasaporte mexicano en 2026

Las tarifas vigentes para tramitar el pasaporte mexicano son:

Pasaporte de 1 año: 920 pesos.

Pasaporte de 3 años: 1,795 pesos.

Pasaporte de 6 años: 2,440 pesos.

Pasaporte de 10 años: 4,280 pesos.

Descuento del 50%

Las personas mayores de 60 años, personas con discapacidad y trabajadores agrícolas temporales en Canadá pueden acceder a un descuento del 50%, por lo que los costos quedan de la siguiente manera:

Pasaporte de 1 año: 460 pesos.

Pasaporte de 3 años: 900 pesos.

Pasaporte de 6 años: 1,220 pesos.

Pasaporte de 10 años: 2,140 pesos.

Requisitos para tramitar el pasaporte mexicano en 2026

Una vez agendada la cita en una oficina de la SRE o en una representación consular, el solicitante deberá cumplir con los siguientes requisitos:

Acreditar la nacionalidad mexicana

Si la nacionalidad no puede ser corroborada mediante las bases de datos oficiales, se deberá presentar alguno de los siguientes documentos:

Acta de nacimiento expedida por el Registro Civil mexicano o por una oficina consular.

o por una oficina consular. Certificado de nacionalidad mexicana.

Declaratoria de nacionalidad mexicana por nacimiento.

Carta de naturalización.

Cédula de identidad ciudadana.

Certificado de matrícula consular.

Presentar identificación oficial vigente

Algunas de las identificaciones aceptadas son:

Credencial para votar del INE .

. Matrícula consular.

Licencia de conducir.

Presentar comprobante de pago y hoja de cita

También es necesario llevar:

Comprobante original del pago de derechos.

Hoja de confirmación de la cita.

En el caso de menores de edad, se requiere la presencia e identificación de ambos padres o tutores.

¿Cómo es el trámite el día de la cita?

Las autoridades recomiendan llegar al menos 15 minutos antes de la hora programada y presentar toda la documentación requerida.

Es importante recordar que ya no es necesario llevar fotografías impresas, ya que la imagen se captura digitalmente en las oficinas de la SRE. Durante el proceso también se toman huellas dactilares y se realiza la lectura del iris para la expedición del documento.

Después de validar la información y completar la captura de datos, el pasaporte suele entregarse el mismo día.