La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) abrió nuevamente el registro de Vivienda para el Bienestar 2026 en 15 estados de la República Mexicana, un programa dirigido a personas de bajos ingresos que buscan acceder a una casa sin contar con un crédito del Infonavit (Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores) o Fovissste (Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado). ¿Quieres tener tu propio hogar? Si es así, conoce los requisitos, cómo inscribirte y las entidades en las que podrás hacer el trámite. ¡Toma nota!

Si entre tus planes a corto y mediano plazo está tener tu casa, pero no cuentas con crédito del Infonavit o Fovissste, existe la opción de las Viviendas del Bienestar, las cuales son otorgadas a través de un proceso en el que las autoridades evalúan tu perfil; una vez que obtienes la casa, se te ofrecen facilidades para pagarla.

¿Qué es Vivienda para el Bienestar 2026?

Vivienda para el Bienestar es un programa impulsado por el Gobierno de México, a través de la Conavi, para facilitar el acceso a una vivienda a personas que no tienen acceso a financiamiento hipotecario tradicional. El objetivo es construir y asignar viviendas en zonas prioritarias a familias con ingresos bajos o en condiciones de vulnerabilidad.

¿Quiénes pueden registrarse?

Estos son los estados en los que está disponible el registro:

Baja California Sur

La Paz

Campeche

Champotón

Chiapas

Chiapa de Corzo

Jiquipilas

Suchiapa

Tapachula

Tuxtla Gutiérrez

Venustiano Carranza

Chihuahua

Aquiles Serdán

Chihuahua

Guerrero

Cuajinicuilapa

Hidalgo

Actopan

Huautla

Mixquiahuala de Juárez

Pachuca de Soto

Zapotlán de Juárez

Zempoala

Jalisco

Gómez Farías

Huejúcar

San Diego de Alejandría

Estado de México

Axapusco

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Michoacán

Angamacutiro

Aporo

Aquila

Chilchota

Cuitzeo

Sahuayo

Vista Hermosa

Oaxaca

Loma Bonita

Salina Cruz

San Juan Cotzocón

Santo Domingo Tehuantepec

Puebla

Acajete

Atzitzihuacán

Huaquechula

Nicolás Bravo

Puebla

Rafael Lara Grajales

San José Chiapa

San Pedro Cholula

Tehuacán

Tepeojuma

Quintana Roo

Cozumel

Felipe Carrillo Puerto

Othón P. Blanco

Solidaridad

Tulum

Tabasco

Centla

Centro

Paraíso

Tlaxcala

Terrenate

Veracruz

Soconusco

Yucatán

Progreso

Xocchel

Zacatecas

Valparaíso

Requisitos para registrarse a Vivienda del Bienestar 2026

Al momento del registro será necesario presentar:

Identificación oficial con fotografía CURP de la persona solicitante y de sus dependientes económicos Comprobante de domicilio Comprobante de ingresos En caso de matrimonio o concubinato, la documentación correspondiente de la pareja Si la persona solicitante o algún integrante de su hogar tiene una discapacidad permanente, deberá presentar el certificado médico expedido por una institución pública.

La autoridad revisará cada expediente antes de determinar si la persona cumple con los criterios del programa.

Fecha de registro a Vivienda del Bienestar 2026

El proceso estará disponible del 20 de julio al 2 de agosto de 2026 y el trámite es completamente gratuito. Las autoridades advirtieron que nadie puede cobrar por la inscripción ni garantizar un lugar en el programa.

¿Cómo inscribirse a Vivienda para el Bienestar 2026?

El procedimiento es sencillo:

-Verifica que cumples con los requisitos

-Ubica el módulo de registro habilitado por la Conavi en tu municipio

-Acude dentro del periodo de registro, del 20 de julio al 2 de agosto de 2026

-Entrega tu documentación

-Espera la validación de tu expediente por parte de las autoridades.

¿Dónde estarán los módulos de registro?

La Conavi informó que únicamente se instalarán módulos en los municipios aprobados.

¿El registro garantiza recibir una casa?

No. Realizar el registro no significa que la vivienda esté asegurada. La Conavi evaluará cada solicitud y verificará que los aspirantes cumplan con todos los requisitos y criterios de elegibilidad antes de seleccionar a los beneficiarios.

¿El trámite tiene costo?

No. El registro es completamente gratuito.