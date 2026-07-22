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La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) abrió nuevamente el registro de Vivienda para el Bienestar 2026 en 15 estados de la República Mexicana, un programa dirigido a personas de bajos ingresos que buscan acceder a una casa sin contar con un crédito del Infonavit (Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores) o Fovissste (Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado). ¿Quieres tener tu propio hogar? Si es así, conoce los requisitos, cómo inscribirte y las entidades en las que podrás hacer el trámite. ¡Toma nota!
Si entre tus planes a corto y mediano plazo está tener tu casa, pero no cuentas con crédito del Infonavit o Fovissste, existe la opción de las Viviendas del Bienestar, las cuales son otorgadas a través de un proceso en el que las autoridades evalúan tu perfil; una vez que obtienes la casa, se te ofrecen facilidades para pagarla.
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¿Qué es Vivienda para el Bienestar 2026?
Vivienda para el Bienestar es un programa impulsado por el Gobierno de México, a través de la Conavi, para facilitar el acceso a una vivienda a personas que no tienen acceso a financiamiento hipotecario tradicional. El objetivo es construir y asignar viviendas en zonas prioritarias a familias con ingresos bajos o en condiciones de vulnerabilidad.
¿Quiénes pueden registrarse?
Estos son los estados en los que está disponible el registro:
- Baja California Sur
La Paz
Campeche
Champotón
- Chiapas
Chiapa de Corzo
Jiquipilas
Suchiapa
Tapachula
Tuxtla Gutiérrez
Venustiano Carranza
- Chihuahua
Aquiles Serdán
Chihuahua
- Guerrero
Cuajinicuilapa
- Hidalgo
Actopan
Huautla
Mixquiahuala de Juárez
Pachuca de Soto
Zapotlán de Juárez
Zempoala
- Jalisco
Gómez Farías
Huejúcar
San Diego de Alejandría
- Estado de México
Axapusco
Coacalco de Berriozábal
Cuautitlán
Cuautitlán Izcalli
- Michoacán
Angamacutiro
Aporo
Aquila
Chilchota
Cuitzeo
Sahuayo
Vista Hermosa
- Oaxaca
Loma Bonita
Salina Cruz
San Juan Cotzocón
Santo Domingo Tehuantepec
- Puebla
Acajete
Atzitzihuacán
Huaquechula
Nicolás Bravo
- Puebla
Rafael Lara Grajales
San José Chiapa
San Pedro Cholula
Tehuacán
Tepeojuma
- Quintana Roo
Cozumel
Felipe Carrillo Puerto
Othón P. Blanco
Solidaridad
Tulum
- Tabasco
Centla
Centro
Paraíso
- Tlaxcala
Terrenate
- Veracruz
Soconusco
- Yucatán
Progreso
Xocchel
- Zacatecas
Valparaíso
Requisitos para registrarse a Vivienda del Bienestar 2026
Al momento del registro será necesario presentar:
- Identificación oficial con fotografía
- CURP de la persona solicitante y de sus dependientes económicos
- Comprobante de domicilio
- Comprobante de ingresos
- En caso de matrimonio o concubinato, la documentación correspondiente de la pareja
- Si la persona solicitante o algún integrante de su hogar tiene una discapacidad permanente, deberá presentar el certificado médico expedido por una institución pública.
La autoridad revisará cada expediente antes de determinar si la persona cumple con los criterios del programa.
Fecha de registro a Vivienda del Bienestar 2026
El proceso estará disponible del 20 de julio al 2 de agosto de 2026 y el trámite es completamente gratuito. Las autoridades advirtieron que nadie puede cobrar por la inscripción ni garantizar un lugar en el programa.
¿Cómo inscribirse a Vivienda para el Bienestar 2026?
El procedimiento es sencillo:
-Verifica que cumples con los requisitos
-Ubica el módulo de registro habilitado por la Conavi en tu municipio
-Acude dentro del periodo de registro, del 20 de julio al 2 de agosto de 2026
-Entrega tu documentación
-Espera la validación de tu expediente por parte de las autoridades.
¿Dónde estarán los módulos de registro?
La Conavi informó que únicamente se instalarán módulos en los municipios aprobados.
¿El registro garantiza recibir una casa?
No. Realizar el registro no significa que la vivienda esté asegurada. La Conavi evaluará cada solicitud y verificará que los aspirantes cumplan con todos los requisitos y criterios de elegibilidad antes de seleccionar a los beneficiarios.
¿El trámite tiene costo?
No. El registro es completamente gratuito.
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