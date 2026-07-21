La final del Mundial 2026 trajo consigo muchas polémicas y escándalos a nivel internacional, varios de ellos centrados en la selección argentina y su afición. En redes sociales se hizo viral una estilista argentina que insultó a los mexicanos y se burló de la Selección de México por no llegar a los cuartos de final.

Laura Villa, mejor conocida en la industria del entretenimiento mexicano como Lau Styling, se convirtió en tendencia en redes sociales luego de protagonizar una fuerte polémica por unas declaraciones contra los mexicanos tras la final del Mundial, en la que España ganó su segunda copa.

¿Qué dijo? Primero, la estilista fue cancelada por decir: “Todos los mexicanos: 'Ganó España'. Pero ¿vos estuviste en la final? Ni a la cuarta llegaste, hijo de pu*ta, ahora bailan lo que es folclore, dale”, dijo en su publicación.

Tras estos comentarios, los internautas viralizaron un segundo video que puso en privado en donde afirmó que los mexicanos tienen “resentimiento” hacia Argentina, “un odio” que la tienen harta, además volvió a burlarse de la selección por no llegar a cuartos de final.

“La verdad, un resentimiento tiene el mexicano hacia nosotros (...) Yo sabía que nos odiaban tanto (...) Ustedes no llegaron a cuartos de finales y me la chupan bien chupada porque me tienen harta. Te juro que estoy indignada porque no puede ser que sean tan latinos y banquen a España”.

Y agregó que los mexicanos que no apoyaron a Argentina son una "mie*rda": “Lo que más me da risa es que los que se burlan de Argentina no llegan a cuartos ni a octavos, entonces no hay que celebrar así, porque nosotros estamos felices los argentinos, estuvimos en la final (...) Pero esa es la gente latina que no banca al mismo latino, son una mie*rda”.

Pero la polémica no sólo se quedó en sus palabras, sino que, tras hacerse viral, los internautas mexicanos se lanzaron contra ella llamándola “malagradecida”, “mediocre” y “desconocida” por agredir a los mexicanos cuando “vive y trabaja" para ellos y cuando es una migrante que tuvo que dejar Argentina “para poder comer” y tener una “a vida que jamás tendrá” en su país.

Lo que subió a sus close friends 🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/zGAvpVAvMK — rafa Maya (@mayavargas) July 20, 2026

Tras la funa, Lau Styling niega la agresión y discurso de odio

Después de criticar y agredir a los mexicanos, incluso de ser acusada de difundir un discurso de odio y xenofobia, la estilista se vio obligada a pronunciarse a la funa masiva que estaba recibiendo y aseguró lamentar el impacto de sus palabras en ambos videos ya que fueron sacados de contexto.

Si bien no ofreció una disculpa directa, la argentina afirmó que su intención nunca fue faltar al respeto ni promover mensajes de odio y dijo que asumiría las consecuencias de sus palabras.

“Yo amo a México, es mi segundo país. Es más, cuando perdió México me puse recontra mal porque lo siento como mi segundo hogar (...) El futbol genera pasión, opiniones, pero de ahí a decir que odio a los mexicanos hay un abismo. Eso nunca pasó y ni va a pasar”, dijo sin pedir perdón de forma literal.

Los usuarios han pedido en redes sociales que personajes como Lau Villa sean deportados del país por agredir a los mexicanos y su cultura; también están haciendo un llamado a la “cancelación” de la estilista, diciendo que no se le debe de dar más trabajo en México.

"¿Qué hace una argentina trabajando en México si aquí tenemos talento de sobra? ¿Por qué nadie la deporta?", "No necesitamos xenófobos en México, Sheinbaum, ojo acá, pedimos que la saquen del país", "Señora PRESIDENTA SHEINBAUM, secretaria de GOBERNACIÓN! El Pueblo de México LE EXIGE qué DEPORTE a estas ESCORIAS, Bazofias de porquería. Que vienen a trabajar a nuestro país y se burlan de nosotros. Y le repetimos le EXIGIMOS Que esta GENTUZA salga de mi País YA", "¿Porqué le abrimos las puertas a estas desconocidas mediocres? que se vana a su país a morirse de hambre es lo mínimo que se merecen".