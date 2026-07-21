Jennifer Lopez deslumbró a sus millones de seguidores al compartir una serie de fotografías en las que aparece luciendo un llamativo conjunto de lencería de la firma Dolce & Gabbana durante una celebración familiar en Europa.

La cantante y actriz sorprendió al modelar un sofisticado body de encaje negro que combinaba transparencias color piel, un pronunciado escote, ligueros y medias a juego. El estilismo fue complementado con un gran collar dorado, un velo decorado con bordados metálicos y una corona que aportó un toque majestuoso a la sesión fotográfica.

56 yaşındaki Jennifer Lopez, ihtişamlı kostümü ve dikkat çeken tarzıyla yine gündemde. pic.twitter.com/lB8wuZirQv — Daily Magazin (@daily_magazin) July 20, 2026

Las imágenes fueron publicadas en redes sociales como parte de la celebración del cumpleaños número 55 de su hermana menor, Lynda Lopez, con quien mantiene una estrecha relación y un notable parecido físico.

En una de las postales que más comentarios generó, Jennifer Lopez aparece disfrutando de un postre dentro de una bañera mientras comparte un momento de risas con su hermana, quien se encontraba sentada a su lado.

Jennifer Lopez Enjoys Carefree Bathtub Moment in Paris Ahead of 57th Birthday



Jennifer Lopez looked relaxed and joyful as she soaked in a luxurious marble bathtub filled with bubbles, casually enjoying dessert while chatting with her sister Lynda Lopez.



The carefree scene was… https://t.co/uPeX2qn2jv pic.twitter.com/4H5wao7bd2 — Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) July 20, 2026

Acompañando la galería de imágenes, la intérprete dedicó un emotivo mensaje a Lynda.

"¡Un viaje doble de cumpleaños con hermanas siempre es una buena idea! ¡Te quiero, Lynnie! ¡Feliz cumpleaños!", escribió.

Además de las fotografías con el llamativo atuendo de encaje, la estrella también compartió imágenes de su estancia europea en las que mostró una faceta más relajada.

Entre las instantáneas destacó una selfie sin maquillaje, donde presumió una piel radiante, además de varias fotografías en bikini que rápidamente acumularon miles de reacciones entre sus seguidores.

JLo will be 57 in 4 days btw 🔥 pic.twitter.com/3bRzkewDmE — John JLover (@John_JLover1) July 20, 2026

A sus 56 años, y a pocos días de celebrar un nuevo cumpleaños el próximo 24 de julio, Jennifer Lopez volvió a demostrar por qué continúa siendo una de las celebridades más influyentes.

Un verano lleno de glamour en Europa

Las recientes publicaciones forman parte de una intensa temporada de viajes para la llamada "Diva del Bronx", quien ha recorrido distintos destinos europeos durante las últimas semanas.

Tras celebrar su cumpleaños en París, la artista también fue vista durante la Semana de la Alta Costura de la capital francesa, donde llamó la atención con varios looks de diseñador.

Posteriormente viajó a Londres para asistir a la final masculina de Wimbledon 2026, evento en el que volvió a convertirse en centro de conversación gracias a un enorme sombrero que no pasó desapercibido entre los asistentes.

Su espectacular accesorio atrajo todas las miradas desde su llegada al recinto deportivo y se convirtió en uno de los detalles más comentados de su aparición pública.

Una nueva etapa personal y profesional

Mientras disfruta de esta etapa de viajes y eventos internacionales, Jennifer Lopez también continúa enfocada en sus proyectos profesionales.

La artista atraviesa una nueva etapa tras finalizar su divorcio de Ben Affleck el año pasado y recientemente reconoció que se siente feliz con su situación sentimental actual.

Durante una entrevista con Jimmy Kimmel, aseguró sentirse en un gran momento de su vida y dejó abierta la posibilidad de encontrar una nueva pareja en el futuro.

En el ámbito laboral, Jennifer Lopez prepara el estreno de "The Last Mrs. Parrish", un thriller psicológico dirigido por Robert Zemeckis para Netflix, donde asumirá tanto el papel principal como labores de producción.

La película, basada en la popular novela de Liv Constantine, contará además con las actuaciones de Nikolaj Coster-Waldau, Isabel May, Debi Mazar, Denis O'Hare, Pierson Fodé, Renata Friedman y Eduardo Ramos.

Mientras sus nuevos proyectos toman forma, Jennifer Lopez sigue demostrando que su capacidad para generar conversación permanece intacta, ya sea sobre una alfombra roja, en un partido de tenis o con una sesión fotográfica que combina glamour, elegancia y estilo.