Jennifer Lopez demostró que sigue siendo una de las celebridades más fashionistas. Durante su estancia en la Semana de la Moda de París Otoño/Invierno, la cantante acaparó la atención de fotógrafos gracias a un look que combinó elegancia, glamour y un toque de sensualidad.

La estrella estadounidense fue vista el martes por la noche rumbo a una exclusiva cena celebrada en Siena, un reconocido restaurante de inspiración italiana situado en la Place du Marché Saint-Honoré.

Para la ocasión, Jennifer Lopez apostó por un vestido en color blanco que resaltó su estilo clásico. La artista lució un vestido ajustado con hombros descubiertos y un pronunciado escote que realzaba la silueta. El diseño incorporaba plumas en la parte superior, aportando textura y movimiento al conjunto.

La intérprete complementó su atuendo con joyería de alto impacto. Destacó especialmente un llamativo collar de diamantes inspirado en la figura de un cocodrilo, acompañado por pendientes coordinados de Cartier elaborados en oro blanco, oro amarillo y numerosos diamantes.

La visita a París llega en un momento significativo para Jennifer Lopez, quien ya ha comenzado a referirse a julio como "el mes de mi cumpleaños". La cantante celebrará su cumpleaños 57 el próximo 24 de julio y parece estar disfrutando de una etapa de renovación tanto personal como profesional.

Antes de aterrizar en Francia, la artista estuvo en Nueva York, donde asistió a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce.

Tras finalizar el año pasado su divorcio de Ben Affleck, Jennifer Lopez ha hablado públicamente sobre su situación sentimental. En una entrevista concedida a Jimmy Kimmel Live! en mayo, aseguró sentirse muy cómoda en esta nueva etapa de su vida y reconoció, con sentido del humor, que ahora ve las relaciones desde una perspectiva diferente.

La actriz también comentó que mantiene una visión optimista sobre el futuro y no descarta encontrar una nueva pareja cuando llegue el momento adecuado.

Mientras tanto, continúa gestionando asuntos personales, entre ellos la venta de la lujosa mansión que compartió con Ben Affleck en Beverly Hills.

En el terreno profesional, la fundadora de JLo Beauty ya prepara su regreso a la pantalla con The Last Mrs. Parrish, un thriller psicológico dirigido por Robert Zemeckis en el que dará vida a Daphne Parrish. La producción, basada en la exitosa novela de Liv Constantine, estará acompañada por un elenco que incluye a Nikolaj Coster-Waldau, Isabel May, Debi Mazar y Denis O'Hare, entre otros.

La película llegará a Netflix previsiblemente entre finales de 2026 y principios de 2027 y representa una de las grandes apuestas en la carrera reciente de la artista.

Además, Jennifer Lopez también participará como productora en otros proyectos audiovisuales, incluido un filme animado de Bob el Constructor para Amazon MGM Studios.