Emma Coronel reapareció en redes sociales al compartir videos de sí misma ejercitándose en un lujoso gimnasio y luciendo su escultural silueta y belleza con varios conjuntos deportivos.

En un video compartido en TikTok, la modelo estadounidense posó mientras ejercitaba su espalda y los brazos; se lució ataviada con leggings oscuros de cintura alta, a juego con un bralette deportivo, diseñado con cordones cruzados.

Además de este video, la celebridad de internet se dejó ver haciendo mancuernas vestida con un crop top holgado y leggings verdes aqua de cintura alta y ajuste en la cadera, mismos que resaltaron sus curvas.

Coronel no mostró su rostro en los videos, sin embargo, se dejó ver glamurosa con su cabello ondulado recogido en moños estilo messy y un estilo parecido al de Jennifer Lopez.

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“¿Apoco todo eso se comía don Joaquín?”, “Diva como siempre”, “La lindura más hermosa y bella de todo el planeta”, “comía bien el señor Joaquín”, “OMG eres un bombón fitness”, comentaron algunos usuarios, mientras que otros le piden que haga un canal de YouTube de estilo de vida y ejercicio o que participe en algún reality show en México.

Emma Coronel se ha convertido en una it-girl de redes sociales y la moda desde que retomó su vida en libertad en septiembre de 2023, luego de haber estado encarcelada en Estados Unidos casi dos años por vínculos con el narco y lavado de dinero.

En internet es la sensación por sus publicaciones de moda y lujoso estilo de vida en California, donde reside actualmente con su familia.

Desde que salió de la cárcel, la celebridad se abrió camino en la moda, convirtiéndose en modelo y embajadora de varias marcas en redes sociales, además de debutar como emprendedora y productora ejecutiva de la serie de El Chapo contando la historia del capo desde su punto de vista junto a Rafael Amaya.

Hasta el momento la serie está en pre-producción, según informó el medio estadounidense Deadline. Cuando se reveló el proyecto, el medio detalló que buscaban un guionista y una plataforma de transmisión. No hay fecha de lanzamiento.

En una entrevista con Deadline, Coronel dijo que se acercó a Rafael Amaya debido a que su esposo, Joaquín El Chapo Guzmán, era fan de la serie El Señor de los Cielos: “A mi esposo le gustó el trabajo de Rafael en El Señor de los Cielos y sé que estaría encantado de verlo interpretarlo en este proyecto”.