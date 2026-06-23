Jennifer Lopez levantó rumores de cirugía plástica en una de sus últimas apariciones de alfombra roja, durante el estreno de su película Office Romance. En redes sociales se comentó que la celebridad se había aumentado el busto y supuestamente se hizo otros retoques estéticos a sus 56 años, aunque nada fue confirmado en su momento.

Días después de dicha aparición, una fuente cercana a la actriz le reveló a Radar Online que JLo sí se sometió a algunos procedimientos para mejorar su estado de ánimo y disfrutar de su soltería después de su divorcio de Ben Affleck.

Cabe recordar que la celebridad se presentó en Nueva York a inicios de junio para estrenar su nueva comedia romántica junto al actor Brett Goldstein. Su paso frente a las cámaras, desató un sinfín de comentarios con respecto a su físico; los fans e internautas afirmaron que la actriz se había sometido a algunos arreglos estéticos.

“No la soporto, pero qué guapa es. Tiene pechos nuevos, ¿no?”, “Se operó el pecho”, “Sus pechos no se ven nada naturales”, “Esta señora tiene un afán de no querer envejecer y por eso se opera”, escribieron los usuarios.

Con respecto a su presunta cirugía, el informante señaló: “Es una perfeccionista. Sólo cambian las reglas del juego. Una vez que logra algo, suele encontrar maneras de mejorarlo. Ese es el caso con sus pechos”.

“Siempre se resistió a operarse. Estaba muy orgullosa de ser completamente natural, pero ahora que finalmente cedió y está contenta con el resultado, ha empezado a decir que no se los pusieron lo suficientemente grandes”, agregó.

Según comentó el insider, Jennifer estaría pensando en hacerse otras cirugía plásticas, una de ellas para aumentar más el tamaño de su pecho con una “transferencia de grasa a su escote” y una liposucción de cintura.

“Ahora mismo está usando sujetadores con relleno para ver cómo se siente con un busto más grande. y le encanta cómo queda. Sus curvas resaltan aún más (...) Se hará una liposucción en la cintura, cuando le extraigan la grasa para el pecho, espera que eso haga que su trasero parezca más grande por comparación”, apuntó.

Los informes en torno a sus supuestas cirugías surgen luego de hablar en una nueva canción sobre cómo se sintió después de divorciarse de Ben Affleck. En el nuevo single Everything’s Fine, la Diva del Bronx dijo haberse sentido “rara” e “insensible”, en una “buena vida”, pero en un “año aburrido”.

La nueva canción saldrá a la luz el próximo 26 de junio en colaboración con el DJ brasileño Alok.