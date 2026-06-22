Después de las primeras participaciones de México en el Mundial 2026 y su triunfo sobre Corea del Sur 1-0, del pasado jueves desde el Estadio Guadalajara, en redes sociales surgieron un sinfín de comentarios de argentinos criticando su estilo de juego y burlándose de su desempeño.

El creador de contenido y analista conocido en TikTok como Daniel Fava es uno de los usuarios que ha sido un duro crítico con el Tricolor, señalando que no está listo para ser el campeón del mundo y que su futbol “es una vergüenza”.

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Según comentó en uno de sus recientes videos, Fava cuestiona la preparación de la Selección Mexicana en este mundial, de acuerdo con lo visto en el partido contra Corea del Sur.

“¿De verdad te crees que estás para ser campeón del mundo?”, cuestionó al hablar de su juego con Corea. “Ganó ayer México porque el arquero te regaló el gol, mexicano (...) Tu futbol es una vergüenza, cómo viven ustedes los partidos de futbol, sin ganas, sin pasión, sin clima de cancha”, señaló.

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“Son muchachos muy entusiastas que de futbol no saben nada. A los 5 minutos de partido cantaban: ‘¡Olé!’. Son unos virgos, son los virgos del mundial, de verdad”, apuntó el analista y comparó el juego de la Selección Mexicana con el de la Selección Canadiense, destacando que los jugadores, a pesar de que son especialistas en hockey sobre hielo, son más “pillos” que los mexicanos en el balompié.

Fava no limitó sus comentarios, sino que continuó despotricando contra el Tri diciendo que su juego contra Corea del Sur dio “risa” y que sólo se saben defender respondiendo a la afición argentina con comentarios sobre la situación social y económica de Argentina: “¿Qué tiene que ver eso si estamos hablando del mundial? (...) Ni huevos tiene el equipo”, sentenció.

Después de que sus comentarios ganaran relevancia en redes sociales, algunos usuarios argentinos estuvieron de acuerdo con las críticas, mientras que otros, mexicanos y latinoamericanos, afirmaron que a Lionel Messi le regalaron el mundial anterior y que hace “trampa” en los partidos al cobrar penales regalados y evadir tarjetas rojas.

Comentarios como los siguientes se leen en el video: “Nos criticas cuando a tu máximo ídolo le perdonaron una roja clarísima”, “Maradona que metió un gol en un mundial con la mano y ustedes lo festejaron como nunca. Además que este drogadicto viajaba a Cuba a disfrutar de niñas para drogarlas y abusar de ellas. Argentinos pederastas”, “A nosotros el arquero nos regaló el gol, a ustedes la FIFA les regaló el mundial pasado”.