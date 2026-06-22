TE RECOMENDAMOS

Suspenden clases el 24 y 26 de junio en CDMX: esto se sabe sobre el home office

Suspenden clases el 24 y 26 de junio en CDMX: esto se sabe sobre el home office

"Me estaban lamiendo...": Trump desata polémica con comentario sobre Bezos y Zuckerberg

"Me estaban lamiendo...": Trump desata polémica con comentario sobre Bezos y Zuckerberg

Pato Merlín rechaza invitación de Salinas Pliego y asistirá al México vs Chequia con Televisa

Pato Merlín rechaza invitación de Salinas Pliego y asistirá al México vs Chequia con Televisa

¿Último partido de Memo Ochoa en un Mundial? Aguirre analiza ponerlo ante Chequia

¿Último partido de Memo Ochoa en un Mundial? Aguirre analiza ponerlo ante Chequia

Alerta por medicamento para la presión arterial: retiran más de 11 mil frascos por posible falla

Alerta por medicamento para la presión arterial: retiran más de 11 mil frascos por posible falla

¡De las calles a Palacio Nacional! El pato Merlín conquista a Claudia Sheinbaum

¡De las calles a Palacio Nacional! El pato Merlín conquista a Claudia Sheinbaum

Doble nacionalidad de Estados Unidos: beneficios, reglas y riesgos que debes conocer antes de viajar

Doble nacionalidad de Estados Unidos: beneficios, reglas y riesgos que debes conocer antes de viajar

Tres personas murieron este lunes, entre ellas un agente de policía, en un registrado en el barrio de Côte-des-Neiges, en la ciudad canadiense de Montreal, que obligó a las autoridades a solicitar a los residentes a que se refugiaran en sus casas, informaron las autoridades locales.

La Policía de Montreal indicó que las víctimas mortales son un agente, un civil y el sospechoso del ataque. Otro agente, una mujer que había sido trasladada en estado crítico, se encuentra estable, según explicó el jefe policial, Fady Dagher, quien aseguró que la "amenaza inmediata" fue neutralizada y que no se busca a ningún otro sospechoso.

Dagher precisó además que, aunque en los primeros momentos algunos agentes en el lugar hablaron de la búsqueda de un posible segundo sospechoso, las autoridades confirmaron después que había solo una persona implicada en el tiroteo.

Según declararon las autoridades, los agentes de Policía acudieron hacia las 11.35 hora local al hotel Hilton Garden Inn después de recibir una llamada de emergencia. Dagher explicó que, al llegar al lugar, fueron recibidos a tiros.

La operación policial provocó el cierre de calles y las autoridades pidieron a los vecinos que permanecieran en el interior de sus viviendas, cerraran las puertas y se alejaran de las ventanas.

La orden de refugio fue levantada horas después, una vez que la Policía indicó que la amenaza inmediata para la población ya no existía.

El jefe de la Policía de Montreal calificó lo ocurrido de "tragedia" y "pesadilla" y elogió el trabajo de los agentes, de quienes dijo que arriesgan sus vidas en el cumplimiento de su deber.

La primera ministra de Quebec, Christine Fréchette, se declaró "profundamente conmocionada" por los hechos y afirmó que actos de este tipo “no tienen cabida” en la provincia. La alcaldesa de Montreal, Soraya Martínez Ferrada, expresó sus condolencias a la familia, amigos y los compañeros del policía fallecido.

Las autoridades canadienses no han revelado ni la identidad del atacante ni los posibles motivos del tiroteo.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

[Publicidad]