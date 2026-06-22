La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) informó sobre el retiro voluntario de más de 11,000 frascos de un popular medicamento para la presión arterial , luego de detectarse un problema de fabricación que podría afectar su eficacia.

La medida afecta a un total de 11,460 frascos de comprimidos de clortalidona USP de 25 miligramos, un medicamento ampliamente utilizado para tratar la hipertensión arterial y la retención de líquidos . El retiro fue iniciado el pasado 5 de junio por la farmacéutica Inventia Healthcare Limited y afecta a productos distribuidos en todo Estados Unidos por Rising Pharma Holdings Inc.

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¿Por qué la FDA retiró el medicamento para la presión arterial?

Según el informe de la FDA, las tabletas de clortalidona no cumplieron con las especificaciones de disolución, una prueba que determina qué tan bien se disuelve un medicamento en el organismo y libera su principio activo.

Cuando un fármaco no cumple con estos estándares, existe el riesgo de que sea menos efectivo o que la dosis absorbida por el paciente no sea la adecuada, lo que podría afectar el control de la presión arterial.

Lotes de clortalidona retirados del mercado

El retiro del medicamento para la hipertensión incluye los siguientes productos:

Frascos de 100 tabletas: lote RISA24001, con fecha de caducidad en abril de 2027.

Frascos de 100 tabletas: lote RISB24002, con fecha de caducidad en abril de 2027.

En total, la medida afecta a 11,460 frascos distribuidos en Estados Unidos.

¿Qué es la clortalidona y para qué se utiliza?

La clortalidona es un medicamento recetado para tratar la hipertensión arterial, una enfermedad que afecta a millones de personas y aumenta el riesgo de sufrir infartos, accidentes cerebrovasculares y otras complicaciones cardiovasculares.

De acuerdo con la Clínica Mayo, este medicamento también se utiliza para tratar la retención de líquidos en pacientes con determinadas afecciones médicas.

¿Qué deben hacer los pacientes?

La FDA recomendó a las personas que estén tomando este medicamento revisar el número de lote de su frasco y consultar con su farmacéutico o médico si creen que poseen uno de los productos retirados.

Las autoridades sanitarias también advirtieron que los pacientes no deben suspender el tratamiento por cuenta propia, ya que dejar de tomar un medicamento para la presión arterial sin supervisión médica puede representar un riesgo para la salud.

Otro retiro reciente de medicamentos para la hipertensión

La nueva alerta se produce apenas un mes después de que la FDA retirara del mercado más de 15,000 frascos de un medicamento que combina amlodipino y olmesartán medoxomilo, también debido a problemas relacionados con las especificaciones de disolución.

En ese caso, la agencia clasificó el incidente como una retirada de Clase II, categoría que se utiliza cuando un producto defectuoso podría provocar consecuencias adversas temporales o médicamente reversibles.