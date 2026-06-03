TE RECOMENDAMOS
Alerta por primer caso de gusano barrenador en CDMX: ¿Cómo identificar la infección en humanos y mascotas HOY?
¿Tienes cucarachas en casa? Que no te dé pena y mejor combate a estos desagradables insectos de una vez por todas: conoce cuáles son los olores que odian y los 5 aceites esenciales que puedes usar para ahuyentarlas de tu hogar de forma natural y sin utilizar insecticidas o químicos.
Remedios caseros para eliminar cucarachas hay muchos, pero son pocos los que realmente terminan con esta plaga de manera definitiva. Cuando una cucaracha aparece en la cocina o en el baño, la mayoría de las personas recurren a los insecticidas, sin embargo, estos productos pueden no funcionar o ser dañinos para los pequeños de la casa y las mascotas.
Por tal motivo, es que cada vez son más los que buscan repeler y ahuyentar a las cucarachas con remedios caseros naturales, ya que de esta forma protegen su hogar y a quienes más quieren.
Cómo eliminar cucarachas en casa con aceites esenciales
- 1. Aceite de menta
La menta es uno de los repelentes naturales más populares contra las cucarachas. Su intenso aroma puede resultar desagradable para estos insectos y ayudar a mantenerlos lejos. ¿Cómo usarlo? Mezcla en un atomizador unas gotas de aceite con agua y rocía en las zonas donde suelen aparecer.
- 2. Aceite de eucalipto
El eucalipto posee un olor penetrante que muchas plagas prefieren evitar. Puede utilizarse en la entrada de la casa, en rincones oscuros o en cuartos de lavado, que son los lugares en donde suele esconderse las cucarachas.
- 3. Aceite de lavanda
Además de ser agradable para las personas, la lavanda es uno de los aromas que las cucarachas suelen evitar. Muchas personas colocan bolsitas aromáticas, algodones con aceite o difusores para mantenerlas lejos.
- 4. Aceite de citronela
La citronela es ampliamente conocida por repeler mosquitos, pero también puede ayudar a ahuyentar cucarachas.
- 5. Aceite de árbol de té
El aceite de árbol de té destaca por sus propiedades antimicrobianas y su fuerte olor. Rocía un poco de este aceite esencial en tu cocina y no verás cucarachas .
Cómo usar aceites esenciales para repeler cucarachas
Se recomienda rocíar con un atomizador el aceite esencial para repeler a las cucarachas y evitar que entren más de estos insectos a tu casa; también se pueden utilizar en difusores o colocar algunas gotas del aceite en un algodón.
¿Por qué siguen apareciendo cucarachas aunque tu casa esté limpia?
La limpieza ayuda, pero las cucarachas también buscan:
-Agua
-Humedad
-Calor
-Refugio.
Por eso pueden aparecer incluso en hogares ordenados y limpios. Las fugas de agua, grietas en paredes y desagües son algunos de los principales factores que las atraen.
Consejos para evitar cucarachas en casa
- Elimina fuentes de humedad
- Guarda los alimentos correctamente
- Sella grietas y rendijas
- Limpia los desagües
- Vacía la basura regularmente.
[Publicidad]