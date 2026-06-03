¿Tienes cucarachas en casa? Que no te dé pena y mejor combate a estos desagradables insectos de una vez por todas: conoce cuáles son los olores que odian y los 5 aceites esenciales que puedes usar para ahuyentarlas de tu hogar de forma natural y sin utilizar insecticidas o químicos.

Remedios caseros para eliminar cucarachas hay muchos, pero son pocos los que realmente terminan con esta plaga de manera definitiva. Cuando una cucaracha aparece en la cocina o en el baño, la mayoría de las personas recurren a los insecticidas, sin embargo, estos productos pueden no funcionar o ser dañinos para los pequeños de la casa y las mascotas.

Por tal motivo, es que cada vez son más los que buscan repeler y ahuyentar a las cucarachas con remedios caseros naturales, ya que de esta forma protegen su hogar y a quienes más quieren.

Cómo eliminar cucarachas en casa con aceites esenciales

1. Aceite de menta

La menta es uno de los repelentes naturales más populares contra las cucarachas. Su intenso aroma puede resultar desagradable para estos insectos y ayudar a mantenerlos lejos. ¿Cómo usarlo? Mezcla en un atomizador unas gotas de aceite con agua y rocía en las zonas donde suelen aparecer.

2. Aceite de eucalipto

El eucalipto posee un olor penetrante que muchas plagas prefieren evitar. Puede utilizarse en la entrada de la casa, en rincones oscuros o en cuartos de lavado, que son los lugares en donde suele esconderse las cucarachas.

3. Aceite de lavanda

Además de ser agradable para las personas, la lavanda es uno de los aromas que las cucarachas suelen evitar. Muchas personas colocan bolsitas aromáticas, algodones con aceite o difusores para mantenerlas lejos.

4. Aceite de citronela

La citronela es ampliamente conocida por repeler mosquitos, pero también puede ayudar a ahuyentar cucarachas.

5. Aceite de árbol de té

El aceite de árbol de té destaca por sus propiedades antimicrobianas y su fuerte olor. Rocía un poco de este aceite esencial en tu cocina y no verás cucarachas .

Cómo usar aceites esenciales para repeler cucarachas

Se recomienda rocíar con un atomizador el aceite esencial para repeler a las cucarachas y evitar que entren más de estos insectos a tu casa; también se pueden utilizar en difusores o colocar algunas gotas del aceite en un algodón.

¿Por qué siguen apareciendo cucarachas aunque tu casa esté limpia?

La limpieza ayuda, pero las cucarachas también buscan:

-Agua

-Humedad

-Calor

-Refugio.

Por eso pueden aparecer incluso en hogares ordenados y limpios. Las fugas de agua, grietas en paredes y desagües son algunos de los principales factores que las atraen.

Consejos para evitar cucarachas en casa