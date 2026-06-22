Donald Trump es el centro de la polémica de nueva cuenta luego de hacer ciertos comentarios sobre los empresarios Jeff Bezos, dueño de Amazon, y Mark Zuckerberg, de Facebook.

Según ha trascendido a través del libro Cambio de Régimen: Dentro de la presidencia imperial de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos se burló de ambos empresarios durante su investidura del segundo mandato.

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En el libro se detalla que ambos empresarios no se cansaron de adularlo y de intentar unir lazos con él y su mandato, siendo que previamente estuvieron en su contra e intentaron evitar que volviera a la presidencia.

Los autores y periodistas Maggie Haberman y Jonathan Swan, ambos del New York Times, citaron a Trump en el libro, apuntando que el presidente se burló de los magnates por “lamerle el c*lo” antes y durante la ceremonia de investidura.

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Según afirman los autores, Trump compartió mensajes con Elon Musk en los que se burlaban de los empresarios: “Mira en dónde estaban esos tipos en 2016. Me odiaban. Hacían todo lo posible por hundirme. Míralos ahora”.

Asimismo, presuntamente Trump reveló que Zuckerberg le envió mensajes de texto con una carta escrita por sus hijos donde le piden llevar a Estados Unidos a una nueva “edad de oro”.

Cabe mencionar que Mark Zuckerberg y Trump tuvieron rencilla por años después del escándalo de Cambridge Analytica, la moderación del contenido republicano en Facebook, así como el bloqueo de las cuentas del presidente en Meta, especialmente después del asalto al Capitolio en 2021.

Por su parte, el presidente estadounidense no ha tenido buena relación con Jeff Bezos desde que afirmó que el medio de comunicación del dueño de Amazon, The Washington Post, era “muy deshonesto”.

Según se comenta, para quedar bien con Trump, Bezos afirmó que había sido una mala idea comprar el medio de comunicación ya que era malo y que “toda la gente allí es terrible”, además de ser desobedientes: “No escuchan. Mis otras empresas sí escuchan”, supuestamente comentó Jeff en pláticas con Donald Trump.

Durante el primer mandato de Trump, The Washington Post despotricó contra la presidencia en varias publicaciones, provocando que el presidente lo calificara como “periódico basura”, “una máquina de propaganda para Amazon”, y “el enemigo del pueblo”.

El libro Cambio de Régimen: Dentro de la presidencia imperial de Donald Trump será lanzado este 23 de junio , ilustrando el vínculo de los empresarios más poderosos de Silicon Valley, y de algunos de los hombres más ricos del mundo, con el presidente estadounidense y sus esfuerzos por congraciarse con él durante su segundo mandato.

Según explica el libro, los líderes tecnológicos querían tener toda la aprobación y apoyo del presidente para “consolidar el liderazgo innovador de Estados Unidos, repatriar la manufactura esencial y acelerar el crecimiento económico”.