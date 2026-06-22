Kim Kardashian acaparó la atención al dejarse ver con un nuevo look durante una visita a la clínica de dermatología cosmética Epione, ubicada en Beverly Hills. La empresaria reafirmó su gusto por reinventarse constantemente.

En esta ocasión, la celebridad de 45 años apostó por un corte bob en tono rubio platino, con un acabado que aportaba movimiento y frescura a su look. Aunque todo indica que se trataba de una peluca, el resultado fue igual de impactante, ya que le permitió experimentar con una estética distinta.

Kardashian incorporó a su outfit la tendencia “sin pantalón”, una propuesta atrevida y usada entre algunas de las celebridades más influyentes. La socialité lució una gabardina clásica, ajustada a la cintura con cinturón, que realzaba su silueta y dejaba ver un escote pronunciado. Bajo la prenda, aparentemente no llevaba ninguna otra pieza visible.

Para complementar el atuendo, Kim Kardashian eligió un bolso de Gucci, zapatos de tacón de punta coordinados con el look y unas gafas de sol deportivas de gran tamaño en color negro. Además, sumó una gorra azul de los Dodgers.

En cuanto al maquillaje, la empresaria mantuvo su habitual glamour, con un acabado pulido que incluía labios en tono rosa nude mate y un delineado suave en marrón claro, resaltando sus facciones.

Este cambio de estilo resulta particularmente llamativo si se compara con sus recientes apariciones en redes sociales, donde se le había visto luciendo su larga cabellera oscura, un sello distintivo de su imagen en los últimos años. Sin embargo, Kim Kardashian no es ajena a las transformaciones: a lo largo de su carrera ha experimentado múltiples veces con el color rubio.

Uno de los momentos más recordados fue en la Met Gala de 2022, cuando apareció con el cabello rubio recogido en un elegante moño, rindiendo homenaje a Marilyn Monroe con un histórico vestido nude diseñado por Jean Louis.

La propia Kim Kardashian ha reconocido en distintas ocasiones que mantener el rubio perfecto puede ser un proceso largo y exigente. En entrevistas pasadas, llegó a revelar que retocar las raíces podía tomar hasta ocho horas, e incluso ha mencionado que el proceso completo de decoloración puede extenderse hasta 14 horas.

Detrás de sus transformaciones suele estar el reconocido estilista Chris Appleton, quien ha trabajado de cerca con ella en múltiples proyectos. Asimismo, la estilista Danielle Levi juega un papel importante en la construcción de sus looks.

Recientemente, Kim Kardashian compartió momentos de un viaje a Mónaco junto a su hermana Khloé Kardashian, donde ambas acudieron para apoyar a Lewis Hamilton durante el Gran Premio de Fórmula 1 de 2026. El piloto británico terminó en segundo lugar.

Hamilton, de 41 años, destacó lo significativo que fue contar con la presencia de Kim durante la competencia, señalando en declaraciones que es importante rodearse de personas que brindan apoyo constante. La pareja comenzó su relación en noviembre de 2025, aunque su amistad se remonta a más de una década, lo que ha dado pie a un vínculo que ahora evoluciona en el plano romántico.