La influencer Anastasia Karanikolaou atrajo la atención en redes sociales al celebrar su cumpleaños número 29 con una serie de fotografías que rápidamente se viralizaron. Con un estilo que combina lujo y sensualidad, la creadora de contenido compartió con sus seguidores parte de su festejo en un entorno exclusivo.

En una de las imágenes más llamativas, Karanikolaou aparece recostada mientras disfruta de un paseo en yate, luciendo un conjunto deportivo en tonos vino compuesto por top y leggings que resaltan su silueta. La sesión se realizó con el mar de fondo.

La celebración también incluyó detalles clásicos de cumpleaños, como globos dorados conmemorativos, los cuales acompañaron algunas de las fotografías compartidas en la galería.

Además, Anastasia publicó otras instantáneas frente al espejo, en las que posa con diferentes bikinis, sumando sensualidad a la serie de fotos. Algunos de sus seguidores se preguntaban dónde estuvo Kylie Jenner, su mejor amiga.

Anastasia Karanikolaou saltó a la fama en redes sociales por ser la amiga de Kylie Jenner. Han mantenido su amistad durante más de una década. Según el tabloide Daily Mail, se conocieron en una tienda Barnes & Noble en Calabasas, California, cuando ambas tenían 13 años y estaban en la escuela secundaria.

Kylie Jenner describió a Karanikolaou como su amiga más antigua y compartió que han pasado por muchas experiencias juntas, considerándola como una hermana.

A diferencia de las Jenner, Anastasia no proviene de una familia adinerada y su madre luchó contra las adicciones. A pesar de esto, mantiene a su familia como influencer y modelo.

Recientemente, Anastasia Karanikolaou se sinceró sobre haberse sometido a una cirugía plástica a una edad temprana. “No me he puesto implantes en el trasero. Los únicos implantes que tengo están en mis pechos”, dijo.

“Y no digo que no me haya hecho otras cosas o que no haya cambiado de lugar algunas cosas o lo que sea. Pero siento que estaba en un momento de mi vida cuando era más joven y sentía que mis labios necesitaban ser grandes, mis pechos necesitaban ser grandes. Todo... Mi trasero necesitaba ser grande".

Ahora reflexiona un poco antes de hacerse algo, pero señala que hay un gran estigma en torno a la cirugía plástica. “Tanto si dices que te la has hecho como si no, la gente encontrará la manera de decir algo al respecto y convertirlo en algo negativo. Nadie tiene por qué decirle nada a nadie si no quiere hacerlo”, sentenció.