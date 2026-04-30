La influencer Anastasia Karanikolaou captó la atención en redes sociales tras compartir una serie de imágenes en las que presume un diminuto bikini rojo. La estrella posa ante la cámara con la imagen de la playa de fondo y lleva una costosa bolsa Gucci, así como lentes de sol.

La publicación no tardó en convertirse en tema de conversación entre sus seguidores, quienes destacaron su estilo y belleza. Sumó más de 200 comentarios.

Karanikolaou se ha posicionado como un referente de moda y tendencias, especialmente en el ámbito del lifestyle y la belleza. Sus elecciones de vestuario suelen marcar pauta, y en esta ocasión el llamativo color rojo y el corte del bikini reforzaron su imagen atrevida.

Stassie Baby disfrutó de la playa junto con su amiga Victoria Villarroel. Tienen un podcast llamado Better Half y asistieron en grupo al famoso festival Coachella, donde Justin Bieber fue headliner.

Anastasia Karanikolaou saltó a la fama en redes sociales por ser la amiga de Kylie Jenner. Han mantenido su amistad durante más de una década. Según el tabloide Daily Mail, se conocieron en una tienda Barnes & Noble en Calabasas, California, cuando ambas tenían 13 años y estaban en la escuela secundaria.

Kylie Jenner describió a Karanikolaou como su amiga más antigua y compartió que han pasado por muchas experiencias juntas, considerándola como una hermana.

A diferencia de las Jenner, Anastasia no proviene de una familia adinerada y su madre luchó contra las adicciones. A pesar de esto, mantiene a su familia como influencer y modelo.

Recientemente, Anastasia Karanikolaou se sinceró sobre haberse sometido a una cirugía plástica a una edad temprana. “No me he puesto implantes en el trasero. Los únicos implantes que tengo están en mis pechos”, dijo.

“Y no digo que no me haya hecho otras cosas o que no haya cambiado de lugar algunas cosas o lo que sea. Pero siento que estaba en un momento de mi vida cuando era más joven y sentía que mis labios necesitaban ser grandes, mis pechos necesitaban ser grandes. Todo... Mi trasero necesitaba ser grande".

Ahora reflexiona un poco antes de hacerse algo, pero señala que hay un gran estigma en torno a la cirugía plástica. “Tanto si dices que te la has hecho como si no, la gente encontrará la manera de decir algo al respecto y convertirlo en algo negativo. Nadie tiene por qué decirle nada a nadie si no quiere hacerlo”, sentenció.