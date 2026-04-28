El rapero y controvertido Kanye West una vez más está en medio de la polémica, pues se habría autoproclamado el nuevo Michael Jackson, hecho que desató desde el enojo de los fans del Rey del Pop hasta burlas de los cibernautas.

" Michael fue genial, pero yo soy el Michael Jackson de esta generación... ", habría mencionado el exesposo de Kim Kardashian.

Aunque algunos fans podrían considerar el comentario como soberbio, el rapero habría rematado la frase con aires de grandeza al decir que "e n realidad, Michael fue el Kayne de su generación ".

La frase que presuntamente fue mencionada por West fue compartida por la cuenta Hoops Crave, la cual ha generado cientos de reacciones de los amantes de la música del exitoso cantante de la década de los 80 y 90.

"¿Sabe que Michael fue el Michael de su generación?", dijo Taylos Skinner

" Kanye no solo piensa fuera de la caja, sino que cree que él inventó las cajas" , ironizó KashimKann.

"Sé que YE puede estar delirando, pero acaba de establecer un nuevo nivel de delirio incluso para sus estándares", mencionó The Granty.

Las presuntas declaraciones del ganador de más de 20 Grammys se dan en el marco del estreno mundial de la biopic de Michael Jackson, lo cual tiene a los fans del Rey del Pop muy activos en las redes.

Para quienes han seguido de cerca la carrera del rapero saben que sus opiniones son controversiales y que no es la primera vez que habla de la vida y obra de vocalista de los Jackson 5.

Cabe recordar que hace casi una década, West rompió el récord impuesto por el Rey del Pop en la lista semanal Billboard.

En dicho momento, el exesposo de Kim Kardashian presumió el hecho por todo lo alto en la web, destacó que finalmente había ingresado 40 veces a la lista y Michael sólo logró hacerlo 39.

Hecho que sacudió a tal punto las redes, que Paris Jackson, la hija mayor del intérprete de Thriller, salió a calmar las aguas poniéndose del lado del rapero, según reportaron medios del espectáculo del momento.

Paris habría contado que su padre admiró la música de Kanye y que fue fan del album Yeezus, por lo que la nueva marca impuesta por el hip-hopero no demeritaba el legado de su padre.

"Él nunca vio la música como una competencia… nunca tuvo algún motivo para hablar mierda sobre otros artistas, siempre era amor, respeto y aprecio por la música. Así que, si alguien rompe un nuevo récord, sean felices por ellos… la música es música y si es buena merece reconocimiento", respondió Paris a una de las fans en redes sociales.