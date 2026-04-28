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Celebra este en grande, aprovecha el puente escolar y sal a divertirte con toda tu familia a las explanadas de la Ciudad de México para aprovechas los eventos gratuitos diseñados para chicos y grandes.

Los festejos arrancan este miércoles 29 de abril, que es la actividad mensual denominada: Noche de Museos, los cuales en esta ocasión prepararon sus actividades centradas para festejar a los pequeños.

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Experiencia Jurásica

  • Sede: Parque Tezozomoc
  • Actividades: noche de dinosaurios, taller rostros jurásicos, proyección 3D caminando con dinosaurios
  • Horario: a partir de las 5:00 pm hasta 8:00 pm de acuerdo al talle de su elección

Museo de Sitio del Bosque de Chapultepec

  • Taller para hacer zapatos de payaso con material reciclado
  • Entrada libre
  • Hora: 5:00 de la tarde
  • Dentro del Bosque
  • Previo registro en: museodesitiobch@gmail.com

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Museo Casa Estudio Diego Rivera

  • Ven a jugar a la casa de Diego y Frida: actividad lúdica para conocer los rincones del lugar
  • Horario: a partir de las 6:00 de la tarde

Centro Comunitario Ex Convento de Culhuacán

  • Visita guiada: 6:00 pm
  • Presentación de un fragmento del ballet del Cascanueces: 7:00 pm
  • Sede: alcaldía Iztapalapa
  • Entrada libre

Museo Nacional de la Revolución

  • Presentación de títeres Sepa la Bola y el tesoro de Don Celerino
  • Hora: 5:00 pm
  • Entrada libre

¿Qué hacer en CDMX el Día del Niño?

Si buscas festejar el mero día a los consentidos de la casa, aquí te dejamos dos actividades que no podrás resistir.

Xochimilco tendrá box, magia y piñatas

  • Horario: 9:00 am a 6:00 pm
  • Actividades: habrá peleas de exhibición de box, show de magia, kermes, partida de piñata

Concierto GRATIS de 31 Minutos en el Zócalo. FECHA Y HORA

El magno evento para celebrar a todos los pequeños de casa es el concierto gratuito que darán Tulio Treviño, Juan Carlos Bodoque, Patana, Policarpio Avedaño, Juanín, entre otros.

  • Fecha: jueves 30 de abril
  • Hora: 7:00 de la noche

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