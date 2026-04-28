Celebra este Día del Niño en grande, aprovecha el puente escolar y sal a divertirte con toda tu familia a las explanadas de la Ciudad de México para aprovechas los eventos gratuitos diseñados para chicos y grandes.

Los festejos arrancan este miércoles 29 de abril, que es la actividad mensual denominada: Noche de Museos, los cuales en esta ocasión prepararon sus actividades centradas para festejar a los pequeños.

Experiencia Jurásica

Sede: Parque Tezozomoc

Actividades: noche de dinosaurios, taller rostros jurásicos, proyección 3D caminando con dinosaurios

Horario: a partir de las 5:00 pm hasta 8:00 pm de acuerdo al talle de su elección

Museo de Sitio del Bosque de Chapultepec

Taller para hacer zapatos de payaso con material reciclado

Entrada libre

Hora: 5:00 de la tarde

Dentro del Bosque

Previo registro en: museodesitiobch@gmail.com

Museo Casa Estudio Diego Rivera

Ven a jugar a la casa de Diego y Frida: actividad lúdica para conocer los rincones del lugar

Horario: a partir de las 6:00 de la tarde

Centro Comunitario Ex Convento de Culhuacán

Visita guiada: 6:00 pm

Presentación de un fragmento del ballet del Cascanueces: 7:00 pm

Sede: alcaldía Iztapalapa

Entrada libre

Museo Nacional de la Revolución

Presentación de títeres Sepa la Bola y el tesoro de Don Celerino

Hora: 5:00 pm

Entrada libre

¿Qué hacer en CDMX el Día del Niño?

Si buscas festejar el mero día a los consentidos de la casa, aquí te dejamos dos actividades que no podrás resistir.

Xochimilco tendrá box, magia y piñatas

Horario: 9:00 am a 6:00 pm

Actividades: habrá peleas de exhibición de box, show de magia, kermes, partida de piñata

¡Habrá box, magia y piñatas! 🥊 La Jefatura de Mercados y el Mercado 377 te invitan al gran festejo del Día del Niño. No te pierdas la "Kermes" y el cierre con la tradicional partida de piñatas.



¡La entrada es libre, no faltes!#XochimilcoFlorece🌺 pic.twitter.com/xIX3Z0TKtH — Alcaldía Xochimilco (@XochimilcoAl) April 27, 2026

Concierto GRATIS de 31 Minutos en el Zócalo. FECHA Y HORA

El magno evento para celebrar a todos los pequeños de casa es el concierto gratuito que darán Tulio Treviño, Juan Carlos Bodoque, Patana, Policarpio Avedaño, Juanín, entre otros.

Fecha: jueves 30 de abril

Hora: 7:00 de la noche