Cada año, el 30 de abril, México celebra el Día del Niño, una fecha dedicada a reconocer a la infancia, promover su bienestar y reafirmar sus derechos. Aunque para muchas personas se asocia con festivales, regalos y actividades escolares, el origen de esta conmemoración tiene un profundo trasfondo histórico.

De acuerdo con información de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), esta celebración surge como parte de los esfuerzos del Estado mexicano por "garantizar el desarrollo integral de niñas y niños".

¿Cuándo y por qué se celebra el Día del Niño en México?

El Día del Niño en México se celebra el 30 de abril desde hace más de un siglo. Aunque existen antecedentes previos, fue en 1924 cuando se estableció oficialmente la fecha durante el gobierno del presidente Álvaro Obregón, con José Vasconcelos como secretario de Educación Pública.

La decisión tuvo como finalidad reafirmar los derechos de niñas y niños y sentar las bases para una infancia feliz, capaz de alcanzar un desarrollo pleno e integral.

Aunque la fecha oficial se consolidó en 1924, la CNDH destaca que los primeros antecedentes de la celebración se remontan a 1916, en la ciudad de Tantoyuca, Veracruz, donde se realizaron actos para reconocer a la infancia.

Cuando se celebró por primera vez el Día del Niño en 1924, José Vasconcelos hizo un llamado a todas las instituciones para fomentar la fraternidad, la comprensión y el respeto hacia la infancia, así como para desarrollar actividades que promovieran el bienestar de sus derechos.

El objetivo de celebrar del Día del Niño

De acuerdo con la CNDH, el Día del Niño no es solo una fecha festiva. Su objetivo principal es:

Promover la comprensión de la población infantil.

Impulsar su inclusión social.

Fomentar actividades que garanticen su bienestar.

Reafirmar los derechos humanos de niñas y niños.

La Comisión subraya que niñas, niños y adolescentes son personas titulares de derechos, y no únicamente sujetos de protección.

Aunque México celebra el Día del Niño el 30 de abril, la conmemoración internacional tiene su origen en la ONU el 20 de noviembre de 1959, cuando en la Asamblea General decidió reafirmar los derechos de los niños universalmente.

Desde entonces, el 20 de noviembre se reconoce como el Día Universal de la Niñez. No obstante, cada país eligió una fecha distinta para su celebración nacional.

Entre los derechos de los niños que más se protegen se encuentran:

Derecho a la vida y a la identidad.

Derecho a la familia.

Derecho a no ser discriminado.

Derecho a la salud.

Derecho a una vida libre de violencia.

Libertad de expresión y participación.